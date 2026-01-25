Відключення світла. Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 25 січня, у місті Дружківка на Донеччині відключили світло. Причина — бойові дії.

Про це повідомили на офіційній сторінці Facebook Дружківської міської військової адміністрації

У ДП “Регіональні електричні мережі” зазначили, що світло повернуть після усунення проблем.

Поки електропостачання відсутнє через активні бойові дії поблизу міста. Світла немає в усіх районах.

Днями у місті надзвичайники врятували жінку під час пожежі в багатоповерховому будинку

Нагадаємо, станом на січень 2026 року у Дружківській громаді працюють п’ять “пунктів незламності”. Голова громади запевняє, що вони забезпечені електроенергією, теплом, інтернетом, питною водою, медикаментами, продуктами та технікою. Для місцевих жителів також планують відкрити ще два такі пункти.