Врятована жителька Дружківки разом із рятувальниками. Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області

У ніч проти 23 січня 2025 року співробітники ДСНС приїхали на виклик до однієї із багатоповерхівок міста. На місці займання вони виявили жінку, якій допомогли вибратися з вогню.

Про це повідомили в Головному управління ДСНС у Донецькій області.

Пожежа спалахнула на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в Дружківці. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили там жінку 1955 року народження. Через щільне задимлення вона не могла самостійно залишити приміщення. Вибратися їй допомогли рятувальники.

Надзвичайники рятують із пожежі жительку Дружківки. Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області

“Надзвичайники вивели врятовану на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Загоряння меблів ліквідовано на площі 15 кв. м.”, — відзвітували в ДСНС.

Раніше ми розповідали, що за останній тиждень росіяни вже двічі обстріляли пожежно-рятувальну станцію в Дружківці.