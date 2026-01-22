Вдруге за тиждень росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину в Дружківці: що відомо

Наслідки російської атаки на пожежно-рятувальну частину в Дружківці, 21-22 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Під час чергового удару по Дружківці війська країни-агресорки пошкодили пожежно-рятувальну частину. Це вже друга атака на місцеву будівлю ДСНС за останній тиждень. Серед надзвичайників ніхто не постраждав.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

Російські війська атакували Дружківку в ніч на 22 січня — поцілили біля місцевої пожежно-рятувальної частини. Вибухова хвиля пошкодила 21 віконний блок і підвісну стелю будівлю.

“Стелю гараж ми демонтували, нічим не закривали. Пошкодили нам також скління — забиваю частину підручними засобами, утеплюємо додатково пінопластом. Вікна не встановлюємо, поки так.

Проводимо заходи з мінімізації особового складу та приміщень, тобто будівлю використовуємо не в повному обсязі”, — розповів Балдін.

Він уточнив, що під час чергової атаки ніхто з надзвичайників не постраждав — вони були в укритті. Також до роботи готова техніка.

Це вже другий обстріл Дружківки за останній тиждень, під час якого під удар потрапляє пожежно-рятувальна частина. Востаннє — 18 січня — окупанти пошкодили у будівлі близько 16 віконних блоків, 6 дверей та 1 гаражні ворота.

Нагадаємо, на січень 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Як живе Дружківка нині — ми розповідали в окремому матеріалі.