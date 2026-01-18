Будівлі Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

На січень 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Як живе Дружківка нині — читайте далі.

На в’їзді до Дружківки тягнуться кілометри протидронових сіток. У місті та на околицях чути вибухи — за декілька сіл звідси починається лінія фронту.

Антидронові сітки на під'їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У центрі тихо й порожньо — майже не видно ані перехожих, ані автівок. Не курсує тут і громадський транспорт — через безпекову ситуацію його рух обмежили ще у грудні минулого року.

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

На фасадах будівель з вибитими від російських ударів шибками — написи “Донбас против Рассеи”, “Трамп, врятуй людей Донбасу, продай Україні томагавки”. Подекуди вікна загороджені мішками з піском.

Написи на будинках у Дружківці, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Написи на будинках у Дружківці, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Написи на будинках у Дружківці, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

На одній із засніжених вулиць зустрічаємо Олену, колишню працівницю місцевого машинобудівного заводу. Жінка каже: від підприємства, де вона працювала роками, зараз майже нічого не залишилося.

“Я все життя тут прожила, тут народилася, батьки виросли, бабусі. Пропрацювала на нашому машзаводі — ось він, біда, там вже й, мабуть, нічого немає”, — ділиться містянка.

Жителька Дружківки Олена, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Від обстрілів потерпає й комунальна інфраструктура. За словами Олени, нещодавно частина Дружківки майже добу була знеструмлена. Також трапляються перебої з водою та газом.

“Знаєте, є проблеми зі світлом — ось нещодавно одну частину міста ввімкнули, а іншу ні. Ми другу добу без світла, зразу інтернет та зв’язок просідає. Ось я і не знаю, що буде”, — каже Олена.

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Ситуація у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Розмову супроводжує безперервний гуркіт — десь поруч, ймовірно у “пункті незламності”, працюють генератори. Місцева влада запевняє: такі осередки функціонують цілодобово. Тут є все необхідне: тепло, світло, зв’язок та гаряче харчування.

Виїжджати жінка не поспішає. Своє рішення пояснює невпевненістю у підтримці переселенців та досвідом рідних:

“Країна не підготовлена, тому не їдемо — багато хто повертається”. Мої рідні самі “бовтаються”, винаймають житло на Київщині, Полтавщині, важко”, — каже жінка під звуки “прильотів”.

Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

До побутових труднощів додаються й інші виклики — з жовтня 2025 року в Дружківській громаді діє подовжена комендантська година. На думку Олени, такі обмеження прифронтовому місту не допомагають:

“Знаєте, ось у нас комендантська година, яка практично не потрібна. Чим вона допоможе безпеці? Коли ці ракети летять, вони не питають: «У вас комендантська година? А, ми тоді далі летимо»”.

Руйнування у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Руйнування у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Руйнування у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Попри складну безпекову ситуацію, у місті залишаються доступними базові послуги — працює близько 50 об’єктів інфраструктури. Серед них продуктові магазини та аптеки, об’єкти побутового обслуговування, а ще кілька закладів громадського харчування.

Медицина у Дружківці також є — працюють два заклади охорони здоров’я. Вони надають первинну та невідкладну допомогу, а у разі потреби скеровують пацієнтів до лікарень в інших громадах.

Банери у Дружківці, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Банери у Дружківці, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Ситуація у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

На початок січня 2026 року у Дружківці мешкали близько 19,6 тисячі людей, а по громаді — 21,6 тисячі. З серпня минулого року у місті триває примусова евакуація родин з дітьми, однак за майже шість місяців вдалося вивезти не всіх — ще понад 200 неповнолітніх залишаються.

“Ситуація тривожна, але, бачте, тримаємося. Будемо вирішувати походу — ми хазяйновиті, маємо запаси”, — запевняє Олена.

Ситуація у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зруйновані будинки у Дружківці у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Дружківка у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

