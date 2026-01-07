Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

На початок січня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються близько 670 неповнолітніх. Найбільше дітей — у Миколаївській громаді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна.

За його даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в 11 населених пунктах 5 громад Донецької області. На початок січня 2026 року там залишаються 678 неповнолітніх, зокрема:

Дружківська громада — 248 дітей у Дружківці;

Краматорська громада — 4 дитини у Комишувасі;

Миколаївська громада — 340 дітей у Миколаївці, Райгородку, Донецькому, Карпівці та Селезнівці;

Святогірська громада — 33 дитини у Святогірську, Маяках та Сидоровому;

Андріївська громада — 53 дітей у Сергіївці.

За останній тиждень — з 31 грудня по 7 січня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 39 неповнолітніх.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 192,6 тисячі людей, з яких 12,4 тисячі — діти. До зони активних бойових дій додалася Дружківська громада, тож тепер їх загалом 21. На цих територіях мешкають більш як 33,6 тисячі цивільних.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йшлося про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.