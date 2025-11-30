Окупанти заявили, що роздають російські паспорти "евакуйованим" з Покровська: деталі

Нібито жителька Покровська ставить підпис на російському паспорті. Фото: з відео окупантів

Окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.

Про це пишуть російські медіа.

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що особисто вручає перші російські паспорти жителям Покровська. Цивільних нібито вивезли з оточеного боями міста війська країни-агресорки.

На опублікованому росіянами відео жінка, яку начебто звати Інна та її неповнолітній син Денис. Представники окупаційної влади на камеру просять зачитати їх “присягу громадянина Росії”.

“Шлях до отримання громадянства був непростим. Під час евакуації Денис отримав поранення в ногу в результаті ворожої атаки та зараз проходить лікування. Їм довелося багато пережити. Вірю, що всі найскладніші моменти в житті Інни та Дениса позаду”, — пише Пушилін.

Він стверджує, що на кінець листопада 2025 року російські війська “евакуювали” з оточеного боями міста вже близько 300 людей.

Зазначимо, що у грудні 2024-го Донецька ОВА звітувала, що з Покровська евакуювали всіх дітей. Однак протягом березня, квітня та частини травня 2025 року у Покровській громаді виявили та повторно евакуювали приблизно 70 неповнолітніх.

Що відомо про бої за Покровськ

Нині лінія зіткнення у Покровську проходить по всій залізничній колії у центральній частині міста. Українські оборонці проводять засідки та рейди південніше від залізниці — аби знищити війська країни-агресорки.

Водночас російські війська не полишають спроб просунутися у північну частину населеного пункту. Вони намагаються накопичитися та налагоджують супутниковий зв’язок — їм перешкоджають ЗСУ.

Покровський напрямок залишається найскладнішим для Сил оборони України: росіяни перекидають туди додаткові сили та намагаються проникнути до Мирнограда. Серед поповнення військ армії країни-агресорки — 76 десантно-штурмова дивізія з Псковська, яка бере участь у боях на Донеччині ще з 2014 року, а також перебувала у Бучі під час окупації міста на початку вторгнення.

Також росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, щоб зайти на Дніпропетровщину. Ситуацію ускладнює густий туман.