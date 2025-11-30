Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Російські війська намагаються прорвати оборону оборонців на Покровському напрямку. Серед них — 59 ОШБр, яка перебуває поблизу адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей. Окупанти діють малими піхотними групами, без важкої техніки.

Про це розповів старший офіцер відділення комунікацій 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак в етері “Суспільне. Студія”.

“Нам вдається стримувати росіян все ще на Донеччині, але вони буквально щодня намагаються пролазити, просочуватись, десь проходити непомітно, щоби таки зайти на Дніпропетровщину”, — сказав він.

Ситуацію продовжує ускладнювати густий туман, який знижує ефективність розвідки дронами та дозволяє росіянам непомітно наближатися до позицій. Нещодавно окупанти скористалися цим і прорвалися в Новопавлівку, де українські сили провели “зачистку” — ліквідували військових Росії та взяли двох окупантів у полон.

“Спершу у ці штурми йдуть мало підготовлені, там недавно мобілізовані якісь їхні бійці. В них є підготовлені, але вони рідше потрапляють в полон. Їх важче взяти в полон. Але іноді якраз ці перші хвилі, які йдуть в це піші штурми, малими групами вони обирають здатися.

Іноді здаються нашим дронам. Вони просто кидають зброю, підіймають руки, починають хреститись. І наш дрон виводить їх до піхоти, і там вже їх беруть в полон”, — сказав Тарас Мишак.

Окрім піхотних атак, окупанти активно використовують дрони — розвідні та ударні FPV, “Молнії”, “Крила”, “дрони-ждуни”. Вони чергують на логістичних маршрутах у тилу.

“Якщо раніше ми переважали у дроновій війні, то зараз росіяни суттєво підтягнули цей компонент”, — додав військовий.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони ліквідували групу російських військових, які намагалися укритися під зруйнованим мостом у районі села Володимирівка на Донеччині.