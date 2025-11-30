Скриншот з відео 33-ої ОМБр

Підрозділи Сил оборони ліквідували групу російських військових, які намагалися укритися під зруйнованим мостом у районі села Володимирівка на Донеччині.

Про це повідомили у 33-й окремій механізованій бригаді Legion.

За даними бригади, під час боїв українські військові знищили 15 окупантів, які використовували залишки мосту як укриття.

Крім живої сили, оборонці ліквідували кілька одиниць російської техніки, серед яких:

танки,

квадроцикл,

мостоукладальник,

автомобіль УАЗ “буханка”,

дрон Autel, збитий українським FPV.

Операцію провели бійці 33-ї окремої механізованої бригади Legion спільно з операторами 253-го окремого штурмового батальйону.

