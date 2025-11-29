Підтримайте Вільне Радіо
Протягом усього 28 листопада 2025 року Покровськ був накритий щільним туманом. Погодні умови суттєво ускладнили можливості українських захисників виявляти та ліквідовувати російських окупантів і проводити розвідку. Водночас підрозділи ЗСУ продовжують утримувати оборону в місті.
Про ситуацію на Покровському напрямку розповіли в пресслужбі 7 корпусу ДШВ ЗСУ.
“Ворог (росіяни, — ред.) намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, облаштування укриттів у забудові та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливої погоди противник отримує можливість заводити у місто більше особового складу”, — пишуть у пресслужбі 7 корпусу ДШВ ЗСУ.
Попри це, українські військові наголошують, що продовжують виявляти та знищувати російських солдатів у Покровську. За 27–28 листопада десантники ліквідували 29 загарбників, ще 9 дістали поранення. Більшість цих втрат росіяни зазнали у стрілецьких боях.
Нагадаємо, станом на кінець листопада 2025 року українські десантники разом із бійцями Національної гвардії звільнили території навколо Добропілля, які раніше контролювали російські окупанти.