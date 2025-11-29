Бійці ДШВ ЗСУ у листопаді 2025 року. Фото: Force in the flame

Станом на кінець листопада 2025 року українські десантники разом із бійцями Національної гвардії звільнили території навколо Добропілля, які раніше контролювали російські окупанти. За словами командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, українським захисникам вдалося зірвати плани противника щодо відрізання всієї Донецької області.

Про ситуацію на фронті розповів в ефірі телемарафону командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол.

“Станом на зараз ми завершили операцію на Добропільському напрямку. Вищим керівництвом було прийнято правильне рішення, адже проблеми почалися з Покровська і загострювалися. Плани противника передбачали вихід із Добропільського напрямку на Барвінкове та повне відрізання Донецької області. Зараз їхні апетити трохи спали. Ми зрізали ці ‘вуха’, куди вклинився противник (росіяни, — ред.).

В одній лише посадці у яру ми знищили 74 противника, а в одному населеному пункті взяли в полон 54 чоловіків. Це я навів приклад лише одного яру та одного населеного пункту — насправді операція була масштабною”, — говорить Олег Апостол.

Командувач додав, що окупаційні війська не припиняють спроб відновити наступ на напрямку Добропілля і перекинули туди російських військових морської піхоти зі сходу та 76-ї дивізії з півдня.

Нагадаємо, найактивніше фаза звільнення Добропільського виступу закінчилась у жовтні 2025 року. Від серпня 2025-го ЗСУ повернули контроль над дев’ятьма населеними пунктами поблизу Добропілля.