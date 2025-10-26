ЗСУ повернули контроль над дев’ятьма населеними пунктами поблизу Добропілля від серпня 2025-го

Звільнені поблизу Добропілля населені пункти. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За останні десять днів Сили оборони відновили контроль над Кучеровим Яром та Сухецьким поблизу Добропілля. Захисникам вдалося звільнити дев’ять населених пунктів з моменту прориву військ країни-агресорки на цьому відтинку більш ніж два місяці тому.

Про це відзвітували у Генштабі ЗСУ.

Там доповіли, що ситуація в районі Добропільського відтинку залишається складною. Росіяни переважають в кількості та нарощують наступальні зусилля. Попри це, українські війська продовжують тримати оборону, а також проводять пошуково-ударні та штурмові операції.

За останні десять діб захисники відновили контроль ще над двома населеними пунктами — Кучерів Яр та Сухецьке. Про звільнення першого стало відомо ще чотири дні тому, а другого — вчора, 25 жовтня.

Так, від 21 серпня 2025-го на цьому відтинку Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та деокупувати загалом дев’ять населених пунктів. Ще стільки ж оборонці зачистили від диверсійних груп.

За підрахунками Генштабу, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати військ країни-агресорки на Добропільському напрямку такі:

15 700 — особовий склад;

танки — 36;

бойові броньовані машини — 121;

артилерійські системи — 162;

РСЗВ — 5;

автотехніка — 447;

мотоцикли та квадроцикли — 592;

спеціальна техніка — 1.

Також українські військові знищили 4 689 різних БпЛА. Станом на 26 жовтня ЗСУ звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Що передувало

Нагадаємо, 11 серпня аналітики з проєкту DeepState заявили про “активне” просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою. Там зазначили, що загарбники обходять фортифікації ЗСУ та закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому. Таким чином вони, ймовірно, готуються до подальшого наступу.

Згодом українські військові офіційно відреагували на заяви аналітиків про російські “активні просування у районі Добропілля”. У оперативно-стратегічному угрупуванні військ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) визнали, що поблизу Добропілля діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Втім, військові стверджують, що просування ДРГ не означає повний перехід частини українських територій під російський контроль.

Згодом у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.