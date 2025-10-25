Українські військові підіймають прапор на будівлі у звільненому селі Сухецьке на Донеччині. Скриншот із відео 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади звільнили від окупантів село Сухецьке, що в Покровському районі.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Під час проведення штурмових дій українські військові зіткнулися з групою російських військових чисельністю понад 60 бійців.

“Більшість окупантів ліквідовано. Взято полонених”, — зазначається у повідомленні.

Село Сухецьке розташоване між містами Родинське та Білицьке Покровського району. За даними аналітичного порталу DeepState, українські військові втратили контроль над населеним пунктом на початку серпня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що на Покровському напрямку групи з двох-трьох бійців російської армії проводять по кілька штурмів щодня. Вони просуваються під прикриттям артилерії, дронів і танків, а також намагаються використовувати дощову погоду на свою користь.