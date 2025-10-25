Покровська агломерація на мапі DeepState

На Покровському напрямку групи з двох-трьох бійців російської армії проводять по кілька штурмів щодня. Вони просуваються під прикриттям артилерії, дронів і танків, а також намагаються використовувати дощову погоду на свою користь.

Про це 25 жовтня в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив представник відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Іван Головач.

В самому місті, за словами військового, окупанти проводять кілька штурмів щодня і намагаються просуватися групами по двоє-троє бійців. Для прикриття дій піхоти вони використовують артилерію, танки на відстані та дрони.

“Динаміка штурмів — противник їх утримує на одному рівні. По 3–5 штурмів за добу. Просочуючись по 2–3 військовослужбовці групами. За підтримки артилерійського вогню і танкового, і дронів”, — пояснює захисник.

Бронетехніку росіяни застосовують переважно для прикриття логістики на відстані понад пів кілометра від українських позицій, бо ближче її знищують.

Іван Головач додав, що іноді російські війська перевдягаються у цивільний одяг, проте розвідувальні дрони дозволяють виявляти навіть малопомітні групи піхоти.

Погодні умови теж впливають на дії окупантів. Дощі ускладнюють використання дронів, тому в цей час загарбники намагаються переміщати сили та евакуювати поранених.

“Дощ сприяє ворогу, бо коли він іде, то дрони не літають, і вони намагаються просочуватись. Теж малими групами проходять, забирають, намагаються евакуювати своїх поранених, полеглих, провести якусь логістику”, — пояснює Головач.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські військові змінили тактику та знову проводять штурми за допомогою броньованої техніки. Водночас вони продовжують застосовувати раніше відпрацьовані методи просування, зокрема використовують мотоцикли під час атак.