Покровська агломерація на мапі DeepState

Російські загарбники змінили тактику на Покровському напрямку та повернулися до практики штурмів броньованою технікою. Втім, вони не відмовилися і від своїх порівняно нових методів просування, зокрема й надалі застосовують мотоцикли під час атак.

Про це в ефірі Армія TV розповів військовослужбовець підрозділу “Фенікс” ДПСУ з позивним “Скальд”.

Російські підрозділи намагаються використовувати несприятливі погодні умови для інтенсифікації рухів. У зоні відповідальності підрозділу “Фенікс” фіксують як піхотні штурми, так і механізовані атаки. Протягом жовтня, стверджує військовослужбовець підрозділу “Фенікс” ДПСУ з позивним “Скальд”, українським військовим вдалося знищити десятки одиниць російської бронетехніки різного типу.

“Протягом цього місяця, ще не повного жовтня, нам вдалося знищити не один десяток бронетехніки. Це і БМП, і БТРи, ті самі танки, МТЛБ тощо. Так само артилерія і РСЗВ. Буквально, день-два тому ми вразили чергову для нашого підрозділу БМ-21 “Град”, не вразили навіть, а знищили, разом з екіпажем”, — розповів військовий.

Він зазначив, що найчастіше у штурмах росіяни застосовують БМП та ББМ. Втім, також підрозділ “Фенікс” фіксував з десяток танків, за допомогою яких росіяни намагалися прориватися.

Механізовані атаки на Покровському напрямку, зазначив “Скальд”, зароджуються з мотоциклів. Вони першими починають рух, аби встигти пройти якнайбільший шлях до українських позицій.

“В них доволі цікаво відбуваються їхні рухи. Атака зароджується саме з мотоциклів. Вперед кидаються мотоцикли, а далі вони прикриваються вже бронетехнікою, яка йде за ними, намагаються, знову ж під щільним артилерійським вогнем пройти якомога глибше, наскільки їм це вдасться”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, від початку жовтня російські військові посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі Покровська, майже вдвічі збільшивши кількість штурмів. За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, у перший тиждень місяця у смузі відповідальності корпусу росіяни провели 55 атак, а 13-19 жовтня — 97.