Покровська агломерація на мапі DeepState

Від початку жовтня російські військові посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі Покровська, майже вдвічі збільшивши кількість штурмів. За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, у перший тиждень місяця у смузі відповідальності корпусу росіяни провели 55 атак, а 13-19 жовтня — 97.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Російські підрозділи продовжують наступальні дії з флангів, зокрема в районі населених пунктів Котлине та Родинське. Українські військові утримують оборонні рубежі та знищують живу силу росіян, діючи в межах наявних сил і засобів, заявили у 7 корпусі ДШВ.

Там додали, що за жовтень у Покровській агломерації українські сили ліквідували “майже” 800 російських військових, а також поранили ще 450. Також в армії країни-агресорки зростають втрати розвідувального обладнання.

“Минулого тижня українські військові знищили 13 розвідувальних дронів, що на 9 більше за попередній період. Також оборонці Покровська знищили 43 ударних дрони – це на 9 більше за попередній період”, — пишуть у 7 корпусі ДШВ.

Українські військові фіксують зміни російської тактики на Покровському напрямку. Раніше у зоні відповідальності корпусу загарбники уникали відкритих атак і застосовували тактику інфільтрації, однак тепер ситуація інакша: українські сили фіксують накопичення броньованої техніки, а минулого тижня вперше за кілька місяців окупанти застосували техніку поблизу Мирнограда.

Нагадаємо, українські військові ліквідували російську диверсійну групу, яка “днями” проникла до центру Покровська та переховувалася у районі залізничного вокзалу. Військові стверджують, що росіяни встигли розстріляти кількох цивільних мешканців міста, кадри із ними раніше оприлюднив волонтер Денис Христов.