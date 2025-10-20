Українські військові б'ють по будівлі, де ховається російська ДРГ. Скриншот із відео 7-го корпусу ДШВ

Українські військові ліквідували російську диверсійну групу, яка “днями” проникла до центру Покровська та переховувалася у районі залізничного вокзалу. Військові стверджують, що росіяни встигли розстріляти кількох цивільних мешканців міста, кадри із ними раніше оприлюднив волонтер Денис Христов.

Про знищення російської диверсійної групи повідомили у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ. Відео із загиблими цивільними оприлюднив волонтер Денис Христов із позивним “Голландець”.

Удару по російських диверсантах завдала об’єднана ударно-пошукова група Сил оборони України. Росіян ліквідували в одному з приміщень залізничного вокзалу, де ті переховувалися. Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити до Покровська, стверджують у 7 корпусі ДШВ.

Там додали, що оборону міста посилили додатковими силами й засобами, спеціальні підрозділи здійснюють постійний моніторинг можливих напрямків проникнення та патрулюють вулиці. Цивільних без крайньої потреби закликають не пересуватися містом.

“У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити “сіру зону” навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків…Як раніше ми повідомляли, ворог суттєво збільшив кількість ударів КАБами по нашій логістиці із використанням тактичної авіації. 12 жовтня росіяни скинули на Покровську агломерацію 76 керованих авіабомб. Минулого тижня окупанти знову збільшили кількість ударів КАБами по всій території агломерації: 372 авіабомби за 13-19 жовтня проти 220 авіабомб за 6-12 жовтня”, — додали у 7 корпусі ДШВ.

Росіяни могли розстріляти не менше трьох цивільних у районі залізничного вокзалу, а також поранити ще одну людину

19 жовтня волонтер Денис Христов із позивним “Голландець” оприлюднив відео, зняте з дрона, на якому зафіксований провулок Мостовий у районі залізничного вокзалу в Покровську. На кадрах видно не менше трьох тіл цивільних, яких, як стверджує волонтер, розстріляли російські військові.

Окрім цього, на кадрах видно одну цивільну жінку, яка зазнала поранень та не могла пересуватися самостійно.Її врятував невстановлений чоловік (за попередніми даними, його ім’я — Олексій Танасійчук, він працював на шахті “Покровській”) та відніс до позицій українських військових. Втім, евакуювати жінку із міста, аби надати їй медичну допомогу, поки неможливо, стверджує Денис Христов.

“Я постійно думаю: “Нащо їм це робити? Щоб що?”, а відповідь тут проста: “Можуть собі це дозволити й, тому що нічого їм за це не буде”. Російська пропаганда вчергове почне спростовувати ці відеодокази й переверне, виверне все на інший бік. Саме цих вбивць вже покарано, але прийдуть інші, та продовжаться їхні злочини. Але інтернет все пам’ятає”, — сказав волонтер.

Нагадаємо, у період з 1 по 16 жовтня російська армія завдала 121 удар керованими авіабомбами по Покровській агломерації. Орієнтовна кількість бомб, які скинули росіяни за половину місяця, — 428. Військові кажуть, що це суттєве збільшення кількості авіаударів порівняно з попереднім періодом. Досягти цього вдалося завдяки зменшенню авіаударів на інших напрямках.