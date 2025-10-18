Окупаційна армія у жовтні збільшила кількість ударів авіабомбами по Покровській агломерації. Ілюстративне фото: Instagram/libkos

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У період з 1 по 16 жовтня російська армія завдала 121 удар керованими авіабомбами по Покровській агломерації. Орієнтовна кількість бомб, які скинули росіяни за половину місяця, — 428. Військові кажуть, що це суттєве збільшення кількості авіаударів порівняно з попереднім періодом. Досягти цього вдалося завдяки зменшенню авіаударів на інших напрямках.

Про удари по Покровській агломерації повідомляє 7 корпус десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Декілька тижнів тому у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ почалася операція з протидії ворожим дронам, які намагалися дістатися наших логістичних маршрутів у тилу. Через успішні результати операції ворог суттєво збільшив кількість ударів КАБами по нашій логістиці із використанням тактичної авіації, яка недосяжна для засобів протиповітряної оборони тактичного рівня”, — пишуть у пресслужбі корпусу.

Так, з 1 по 16 жовтня окупаційна армія завдала 121 авіаудар по Покровську. Найбільшого обстрілу місто зазнало 12 жовтня, коли росіяни 19 разів за добу били КАБами. Під час майже кожного удару літак загарбників скидає по 4 авіабомби вагою по 250 кілограмів. Тобто загальна кількість скинутих КАБів за першу половину жовтня 2025 року може сягати майже пів тисячі. Зокрема, бомбами били:

212 КАБами по Гришиному;

108 КАБами по Покровськ;

56 КАБами по Мирнограду;

52 КАБа у районі Лисівки.

“Концентрація зусиль авіації на Покровському напрямку здійснюється завдяки зменшенню ударів на інших ділянках фронту”, — додають у 7 корпусі ЗСУ.

Нагадаємо, з 21 серпня 2025 року українські захисники звільнили вже 182,8 кв км території Покровського району. Сили оборони продовжують стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях.