З кінця серпня ЗСУ звільнили 182,8 кв км території Покровського району: які втрати росіян

Покровський район на мапі. Фото: DeepState

Українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району від 21 серпня 2025-го. Сили оборони продовжують стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях.

Про це повідомили у Генштабі.

“На території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони”, — пишуть військові.

За їхніми даними, загалом в ході операції, яка триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів. З них 8402 — безповоротні втрати, а 5419 — поранені. Ще 124 загарбників взяли у полон.

Також українські захисники звільнили 182,8 квадратних кілометрів території Покровського району. Серед іншого, 230,1 квадратний кілометр оборонцям вдалося зачистити від ДРГ країни-агресорки.

Крім того, у Генштабі наводять й втрати окупантів у техніці — 1289 одиниць озброєння, з яких:

32 танки, 101 ББМ;

154 артсистеми;

5 РСЗВ;

435 одиниць автотранспорту;

562 мототехніки;

понад 4 тисячі БпЛА.

Нагадаємо, на окремих напрямках Силам оборони вдалося просунутися до 1,6 кілометра за добу 13 жовтня. Українські військові продовжують шукати та нищити окупантів у Покровському районі.