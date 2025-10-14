Сили оборони просунулися на 1,6 кілометра в Покровському районі, — Сирський

Ситуація поблизу Добропілля та Покровська. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На окремих напрямках Силам оборони вдалося просунутися до 1,6 кілометра за добу 13 жовтня. Українські військові продовжують шукати та нищити окупантів у Покровському районі.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, війська країни-агресорки збільшують кількість атак бронетехнікою на відтинках Донецької області, зокрема Покровському напрямку. Сирський показав відео, на якому окупанти трьома колонами намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу сіл Володимирівка та Новоторецьке.

Загарбники застосували 12 одиниць техніки, 11 з них — знищили українські оборонці. Російські війська втратили понад 30 піхотинців.

Протягом минулої доби Сили оборони знайшли та знищили загарбників на площі 3,4 квадратних кілометри в Покровському районі. Загалом же захисникам вдалося просунутися ще на 1,6 кілометра.

Як уточнив Олександр Сирський, від початку Добропільської операції українські військові звільнили 182,4 квадратні кілометри, ще 224,7 — зачистили від ДРГ.

Нагадаємо, у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.