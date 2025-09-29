В “Азові” розповіли деталі оборонної операції під час прориву під Добропіллям

Добропільський напрямок на мапі. Фото: DeepState

У 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.

Про це сказав командир штабу 1-го армійського корпусу “Азов”, підполковник на позивний “Лемко” в інтерв’ю The Times.

“Нас 40 тисяч проти понад 100 тисяч росіян. Ми перемогли тут завдяки маневровій обороні та швидким, якісним рішенням. Можливо, вони просидять там місяць, поки не загинуть, не здадуться або не відійдуть”, — розповів військовий.

Як пишуть медійники, “Азов” направили на відтинок у серпні 2025-го, коли військам країни-агресорки вдалося прорвати першу лінію оборони. Зі слів “Лемка”, росіяни могли б прорватися далі в оперативно-стратегічний простір — “ситуація вже була критичною”.

“Панував повний хаос. Ніхто не знав, де наші позиції, де ворог. Не було другої чи третьої лінії оборони. Тому в перший тиждень ми збирали всю розвідку, всю інформацію про те, що відбувається на полі бою, щоб мати точну картину ситуації”, — сказав підполковник.

За даними The Times, російський наступ мав на меті обійти Покровськ та ізолювати Краматорськ і Слов’янськ.

Аби забезпечити співпрацю між різними підрозділами, командування корпусу вжило “незвичайного заходу”, пишуть журналісти. Так, всіх командирів різних бригад та батальйонів зібрали в спільному штабі — там вони були протягом двох тижнів, “допоки не навчилися працювати разом”.

Після захисники зайняли оборонну позицію біля села Золотий Колодязь, а згодом почали атакувати російські логістичні бази глибоко в тилу — між селами Очеретине та Малинівка.

“Кілька тисяч російських піхотинців — близько 15% від загального угруповання — просунулися вперед без підтримки дронів та артилерії. Тож українці атакували їхні фланги, заходячи з тилу”, — пише The Times.

Там додають, коли російські війська спробували підтягнути артилерію, операторів дронів та свої логістичні підрозділи, вони “несподівано” натрапили на українські позиції та були знищені.

Як стверджували в “Азові”, з моменту посилення Добропільського відтинку — в період з 5 серпня по 21 вересня — бійцям вдалося знищити 3 785 окупантів, ще 2 135 зазнали поранень. Також у полон потрапили 71 військовий Росії.

Що відомо про кризу поблизу Добропілля

11 серпня аналітики з проєкту DeepState заявили про “активне” просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою. Там зазначили, що загарбники обходять фортифікації ЗСУ та закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому. Таким чином вони, ймовірно, готуються до подальшого наступу.

Згодом українські військові офіційно відреагували на заяви аналітиків про російські “активні просування у районі Добропілля”. У оперативно-стратегічному угрупуванні військ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) визнали, що поблизу Добропілля діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Втім, військові стверджують, що просування ДРГ не означає повний перехід частини українських територій під російський контроль.

На 12 серпня українські оборонці на Покровському напрямку знищили частину диверсійно-розвідувальних груп, розповіли Вільному Радіо у Генштабі ЗСУ. Для стабілізації ситуації залучили додаткові сили.

На цьому напрямку смугу відповідальності зайняв перший корпус НГУ “Азов”. Станом на вечір 13 серпня його бійцям вдалося ліквідувати 151 загарбника, поранити ще 80, а також взяти у полон вісьмох.

На початку доби 14 серпня у Донецькій обласній ВА заявили, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію поблизу Добропілля.

Під кінець тієї доби речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов заявив, що росіяни, які проривалися невеликими групами поблизу Добропілля, згодом об’єдналися у два більші підрозділи, кожен з яких налічує десятки військових. Вони змогли подолати першу лінію українських оборонних споруд, однак не мають сил для утримання території, яку пройшли.

Загалом за місяць активних боїв поблизу Добропілля бійці корпусу “Азов” та суміжні підрозділи взяли у полон загалом 69 окупантів. Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на відтинку.