Українські військові встановили жовто-блакитний стяг у Кучеровому Яру. Фото: з відео Десантно-штурмових військах України

22 жовтня українським військовим вдалося повернути під контроль Кучерів Яр — селище за 26 кілометрів від Добропілля. Населений пункт потрапив під окупацію під час боїв на цьому відтинку в серпні 2025-го.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах України.

Там уточнили, що звільнили Кучерів Яр на Добропільському напрямку бійці 132-й окремого розвідувального батальйону ДШВ. Вони опублікували відео, на якому встановлюють жовто-блакитний стяг на одній зі зруйнованих будівель селища.

“Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи та сили духу”, — написали бійці.

Також у ході операції захисникам вдалося взяти у полон понад 50 військових країни-агресорки.

Нагадаємо, 11 серпня аналітики з проєкту DeepState заявили про “активне” просування російських військ на північ між Добропіллям та Дружківкою. Там зазначили, що загарбники обходять фортифікації ЗСУ та закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому. Таким чином вони, ймовірно, готуються до подальшого наступу.

Згодом українські військові офіційно відреагували на заяви аналітиків про російські “активні просування у районі Добропілля”. У оперативно-стратегічному угрупуванні військ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) визнали, що поблизу Добропілля діють російські диверсійно-розвідувальні групи. Втім, військові стверджують, що просування ДРГ не означає повний перехід частини українських територій під російський контроль.

Згодом у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.