Бої за Покровськ тривають по всій лінії залізничної колії, — 7 корпус ДШВ

Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Бої у Покровську тривають по всій лінії залізничної колії. Сили оборони проводять рейди південніше залізниці. Окупанти не полишають спроб просочитися в північну частину міста.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ.

Там кажуть, що лінія зіткнення у Покровську проходить по всій залізничній колії у центральній частині міста. Українські оборонці проводять засідки та рейди південніше від залізниці — аби знищити війська країни-агресорки.

Бої також тривають у центральній частині Покровська. За минулу добу штурмові підрозділи знищили там 21 окупанта. У місті також працюють оператори FPV-дронів — б’ють по особовому складу загарбників та техніці, яку ті маскують у забудові.

Водночас російські війська не полишають спроб просунутися у північну частину населеного пункту. Вони намагаються накопичитися та налагоджують супутниковий зв’язок — їм перешкоджають ЗСУ.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найскладнішим для Сил оборони України: росіяни перекидають туди додаткові сили та намагаються проникнути до Мирнограда. Серед поповнення військ армії країни-агресорки — 76 десантно-штурмова дивізія з Псковська, яка бере участь у боях на Донеччині ще з 2014 року, а також перебувала у Бучі під час окупації міста на початку вторгнення.

Також нещодавно підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по локаціях російської армії на Донеччині. Так, бійці атакували склади боєприпасів, позиції снайперів та скупчення штурмових груп загарбників. Влучання були в районі Покровська та на тимчасово окупованих територіях регіону.