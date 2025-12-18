Дружківка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Відзавтра, 19 грудня, у Дружківці та громаді не курсуватиме громадський транспорт. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

“У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації та зростанням інтенсивності обстрілів з боку ворога, від завтра тимчасово призупиняється рух усіх автобусних маршрутів на території громади”, — йдеться у повідомленні.

Роботу громадського транспорту обіцяють відновити щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, 1 804 удари по території підконтрольної Україні частини Донецької області зафіксувала поліція за добу 17 грудня. Ці влучання відбулися по лінії фронту та чотирьох населених пунктах, вкотре призвівши до жертв серед цивільного населення.