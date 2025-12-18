Наслідки російських атак у Донецькій області за 17 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

1 804 удари по території підконтрольної Україні частини Донецької області зафіксувала поліція за добу 17 грудня. Ці влучання відбулися по лінії фронту та чотирьох населених пунктах, вкотре призвівши до жертв серед цивільного населення.

У Дружківці та Костянтинівці є поранені й загиблі

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 17 грудня були міста Дружківка та Костянтинівка, а також села Благодать і Щурове.

На Дружківку за добу спрямували 15 дронів, там загинули двоє цивільних мешканців, поранені ще четверо. Постраждали два багатоквартирні будинки, адмінбудівля, будинок молитви та 10 автівок.

У Костянтинівці росіяни били FPV-дроном по автомобілю, там загинула цивільна людина.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 17 цивільних об’єктів, зокрема два житлові будинки.

У ДонОВА уточнюють, що під вогнем також були Кучерів Яр, Олексієво-Дружківка та Сіверськ.

Сили оборони відбили 38 атак поблизу Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік Чернещини;

на Слов’янському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції українських військових у районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку росіяни дев’ять разів атакували Сили оборони України у районах Олександрограда, Соснівки, Солодкого, Привільного, Красногірського та у бік Добропілля.

Нагадаємо, Україна на мирних перемовинах відмовляється виводити своїх військових із Донецької області, тоді як Росія прагне повністю її загарбати. У зв’язку з цими розбіжностями у позиціях, американська сторона намагається знайти компромісне рішення.