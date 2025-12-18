Стела Донецької області у 2025-му. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Україна на мирних перемовинах відмовляється виводити своїх військових із Донецької області, тоді як Росія прагне повністю її загарбати. У зв’язку з цими розбіжностями у позиціях, американська сторона намагається знайти компромісне рішення.

Про це президент Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише інформаційна агенція Укрінформ.

“Я про нашу позицію (щодо Донбасу – ред.) вже кілька разів говорив. Ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть захоплення тотального Донбасу, а зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція, вона відкрита. Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки, і Сполучені Штати Америки шукають компроміс”, — каже президент Зеленський.

Він підтвердив, що наступні обговорення мирного плану з 20 пунктів та гарантій безпеки, які Україна може отримати після заморозки війни, заплановані на найближчі п’ятницю та суботу, тобто на 19 та 20 грудня. Зустрічі пройдуть у США.

“Щодо обговорення цього плану з 20 пунктів, гарантій безпеки, договору щодо відбудови – всіх документів, всіх можливих кроків, зараз команди будуть зустрічатись: п’ятниця, субота. Наша команда буде у Сполучених Штатах Америки, вона вже на шляху у Сполучені Штати. І там американці на них чекають. І я ж не знаю, хто ще може бути присутній. Може, будуть європейці”, — додав президент.

Також він зазначив, що успіхи української армії у Куп’янську та подальша поїздка президента до міста зміцнила українські позиції на перемовинах, адже змогла продемонструвати неправдивість заяв російської пропаганди.

Нагадаємо, останні версії мирного плану від США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Американці наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.