Останні версії мирного плану від США пропонують створити на Донеччині та Луганщині демілітаризовану зону. Американці наполягають, що українські війська повинні відійти зі своїх позицій у цих регіонах, однак аналогічних дій від росіян не вимагають.

Про це з посиланням на анонімне джерело серед українських високопосадовців повідомляє видання Financial Times (FT).

Українські посадовці, з якими спілкувалось видання Financial Times і які брали участь у перемовинах, зазначили, що США наполягають на створенні зони, подібної до тієї, яка розділяє Північну та Південну Кореї.

Президент Зеленський, продовжують у FT, вважає, що створення такої зони дозволить Росії заморозити конфлікт, отримати короткочасну паузу та перегрупуватися перед початком нового наступу.

Старший аналітик Центру ініціатив “Повернись живим” та експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що дебати навколо виходу Сил оборони України з Донбасу “не принесуть Україні нічого хорошого”, оскільки слабка угода може створити розколи всередині держави, залишивши сусідні регіони відкритими для подальшого просування Росії”.

У середу, 10 грудня, президент Зеленський заявив, що у США пройшли “фактично перші” перемовини щодо післявоєнної відбудови та відновлення України.

“Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату”, — написав президент.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

2 грудня президент Зеленський заявив, що найбільш актуальна версія “мирного плану” тепер містить 20 пунктів. Вони є результатом перемовин між Україною та США у Женеві й Флориді. Саме цей документ повезли до Москви.

Нагадаємо, мирна угода щодо війни Росії проти України “вже виходить на фінішну пряму”, стверджує спецпредставник президента США Кіт Келлог. Але ключовими залишаються питання контролю Донецької області та Запорізькою АЕС.