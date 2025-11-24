Україна та США оновили американський мирний план під час перемовин у Женеві: що відомо

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Переговорні делегації США та України після обговорень американської мирної пропозиції у Женеві, які тривали 23 листопада, підготували доопрацьований рамковий документ. Він, за спільною заявою сторін, повинен “цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

Про це йдеться у спільній заяві української та американської сторін.

Так, українці та американці підтверджують, що перемовини були конструктивними, зосередженими та “сповненими взаємної поваги”. Це підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру, йдеться в заяві.

“Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру”, — йдеться в заяві.

Також там йдеться, що консультації пройшли “вкрай продуктивно”, а також що обговорення продемонстрували прогрес в узгодженні позицій та визначенні “чітких подальших кроків”.

Україна та США домовилися найближчими днями й надалі працювати над спільними пропозиціями, зокрема підтримувати контакт із європейськими партнерами. Остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Подробиць стосовно ухвалених рішень поки немає.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містить 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

Нагадаємо, Сили оборони намагаються стримувати війська країни-агресорки у Покровську. Днями штурмовики бригади “Скала” провели зачистку у районі залізничного вокзалу, аби не дати росіянам проникнути у північну частину міста. Окупанти не полишають спроб перейти через залізницю.