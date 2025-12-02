Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: зі сторінки глави держави у Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що оновлена версія проєкту “мирного плану” містить 20 пунктів. Втім, “деякі речі ще треба допрацювати”.

Про це глава держави заявив на пресконференції під час візиту до Ірландії.

Нині “мирний план” містить 20 пунктів, які напрацювали під час консультацій у Женеві, а згодом допрацювали у Флориді. Водночас документ все ще не є остаточним.

“Деякі речі ще треба допрацювати. Це з того, що я бачив”, — каже Зеленський.

Він також зазначив, що США роблять “серйозні кроки”, аби завершити війну. Наразі, зі слів президента, спільне завдання для всіх — це “закінчити війну, а не просто отримати паузу у бойових діях”.

Зеленський також заявив, що очікує сигналів від спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера після їхніх перемовин з главою Росії Володимиром Путіним.

“Вони хочуть звітувати одразу після їхньої зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів залежатимуть майбутні кроки, які будуть змінюватися погодинно. Я готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, все залежить від сьогоднішніх розмов”, — сказав президент.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

Раніше Вільне Радіо аналізувало, що обговорюють у США та Європі для Донеччини за “мирний план”.