Мирна угода щодо війни Росії проти України “вже виходить на фінішну пряму”. Але ключовими залишаються питання контролю Донецької області та Запорізькою АЕС.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

За словами Келлога, попри складність переговорів, сторони наблизилися до критичного моменту.

“Якщо ви військовий, то знаєте, що останні “10 метрів” найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту”, — зазначив спецпредставник президента США.

Келлог вважає, що якщо питання контролю над Донбасом і Запорізькою атомною станцією вдасться розв’язати, то й решта “стане на свої місця”.

Він також додав, що врегулювання цієї “безпрецедентної війни” дається важко. Спецпредставник нагадав що Росія залишила Афганістан після втрати 18 тисяч військових, а США вийшли з В’єтнаму, втративши 58 тисяч бійців.

“Україна і росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту”, – наголосив Келлог.

Що відомо про мирний план США

Адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року підготувала мирний план щодо припинення війни Росії проти України. Його немає у відкритому доступі, однак подробиці плану, посилаючись на власні джерела, публікують медіа. Згідно з цими повідомленнями, над документом Вашингтон працював разом із Москвою, не залучивши до процесу Україну й інші країни Європи.

Версія плану, яку отримали медіа, містила 28 пунктів. Серед них — вивід українських військ із підконтрольних частин Луганської та Донецької областей, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, назавжди відмовитися від вступу до НАТО. Також план передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових. Від країни-агресорки не вимагають обмежувати свій військовий потенціал.

На тлі появи мирного плану президент України записав відеозвернення, у якому заявив про “дуже складний вибір: втратити або гідність, або ключового партнера”. Він зазначив, що українська сторона буде працювати з партнерами для пошуку конструктивного рішення.

2 грудня президент Зеленський заявив, що найбільш актуальна версія “мирного плану” тепер містить 20 пунктів. Вони є результатом перемовин між Україною та США у Женеві й Флориді. Саме цей документ повезли до Москви.