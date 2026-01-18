Через російську атаку у Дружківці 17-18 січня зазнала руйнувань пожежно-рятувальна частина

Будівля ДСНС у Дружківці зазнала руйнувань через російський обстріл. Фото: ДСНС Донеччини

Під час однієї з останніх атак на Дружківку війська країни-агресорки пошкодили місцеву пожежно-рятувальну частину. Серед людей ніхто не постраждав — вони ховалися в укритті.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

За їхніми словами, нині прифронтова Дружківка перебуває під постійними атаками окупантів. Так, під час одного з останніх обстрілів росіяни пошкодили будівлю місцевої пожежно-рятувальної частини.

Вибухова хвиля понівечила близько 16 віконних блоків, 6 дверей та 1 гаражні ворота у будівлі. Водночас техніка надзвичайників не зазнала руйнувань.

Також жертв не було й серед рятувальників — на момент атаки вони перебували в укритті.

“Попри постійну небезпеку та ворожі атаки, рятувальники продовжують виконувати службові обов’язки, залишаючись поруч із мешканцями та готові надати допомогу у будь-який момент”, — пишуть у ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, 1 620 ударів завдали російські війська по Донеччині протягом 17 січня. Цілили по лінії фронту та житлових кварталах. За добу поранень зазнали двоє цивільних, зруйновані десятки будинків у кількох громадах області.