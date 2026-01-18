Підтримайте Вільне Радіо
1 620 ударів завдали російські війська по Донеччині протягом 17 січня. Цілили по лінії фронту та житлових кварталах. За добу поранень зазнали двоє цивільних, зруйновані десятки будинків у кількох громадах області. Під вогнем перебували Дружківка, Краматорськ, Райгородок, Кіндратівка, Осикове, Петрівка Перша та Спасько-Михайлівка. Водночас із прифронтових громад тривала масова евакуація.
За даними поліції Донеччини, упродовж доби під вогнем російської армії перебували сім населених пунктів. Внаслідок атак були поранені дві людини, а руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, із них 21 — житловий будинок.
По Спасько-Михайлівці Новодонецької громади росіяни вдарили двома БпЛА “Герань-3” — поранень дістала цивільна людина, пошкоджені п’ять приватних будинків.
У Кіндратівці Дружківської громади внаслідок влучання FPV-дрона поранень зазнала одна людина.
По Краматорську війська РФ били з РСЗВ “Смерч” — зруйнували чотири житлові будинки.
На Дружківку окупанти направили FPV-дрони та скинули авіабомбу “КАБ-250”. Внаслідок атак пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, три автомобілі й адмінбудівля.
По Райгородку окупанти били із РСЗВ “Смерч” — зруйнували чотири оселі та нежитлове приміщення.
У Петрівці Першій російський БпЛА “Ланцет” пошкодив цивільний автомобіль.
За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.
У Покровському районі пошкоджені будинки у Затишку, Грузькому, Золотому Колодязі, Кучеровому Яру, Торецькому та Веселому.
У Краматорському районі руйнування зафіксували в Миколаївській, Краматорській та Олександрівській громадах.
У Бахмутському районі пошкоджень зазнав житловий будинок у Різниківці Сіверської громади.
З прифронтових громад за добу евакуювали 420 людей, серед них — 55 дітей.
Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом 17 січня на Донеччині тривали активні бойові дії.
Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку — там Сили оборони 45 разів зупинили атаки поблизу Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного та у бік Новопавлівки й Філії.
На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямку Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.
На Лиманському напрямку окупанти 7 разів йшли в атаку в районах Мирного, Зарічного та у бік Новосергіївки, Ставків, Дробишевого й Лимана.
На Олександрівському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону у районах Вишневого, Злагоди, Зеленого Гаю та Соснівки.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку поблизу Свято-Покровського.
На Краматорському напрямку наступальних дій з боку росіян не фіксували.
