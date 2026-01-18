Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

1 620 ударів завдали російські війська по Донеччині протягом 17 січня. Цілили по лінії фронту та житлових кварталах. За добу поранень зазнали двоє цивільних, зруйновані десятки будинків у кількох громадах області. Під вогнем перебували Дружківка, Краматорськ, Райгородок, Кіндратівка, Осикове, Петрівка Перша та Спасько-Михайлівка. Водночас із прифронтових громад тривала масова евакуація.

Двоє людей поранені та пошкоджений 21 житловий будинок: як минуло 17 січня для жителів Донеччини

За даними поліції Донеччини, упродовж доби під вогнем російської армії перебували сім населених пунктів. Внаслідок атак були поранені дві людини, а руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, із них 21 — житловий будинок.

По Спасько-Михайлівці Новодонецької громади росіяни вдарили двома БпЛА “Герань-3” — поранень дістала цивільна людина, пошкоджені п’ять приватних будинків.

У Кіндратівці Дружківської громади внаслідок влучання FPV-дрона поранень зазнала одна людина.

По Краматорську війська РФ били з РСЗВ “Смерч” — зруйнували чотири житлові будинки.

На Дружківку окупанти направили FPV-дрони та скинули авіабомбу “КАБ-250”. Внаслідок атак пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, три автомобілі й адмінбудівля.

По Райгородку окупанти били із РСЗВ “Смерч” — зруйнували чотири оселі та нежитлове приміщення.

У Петрівці Першій російський БпЛА “Ланцет” пошкодив цивільний автомобіль.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 17 січня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Руйнування у трьох районах та масова евакуація

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.

У Покровському районі пошкоджені будинки у Затишку, Грузькому, Золотому Колодязі, Кучеровому Яру, Торецькому та Веселому.

У Краматорському районі руйнування зафіксували в Миколаївській, Краматорській та Олександрівській громадах.

У Бахмутському районі пошкоджень зазнав житловий будинок у Різниківці Сіверської громади.

З прифронтових громад за добу евакуювали 420 людей, серед них — 55 дітей.

Окупанти за добу 74 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на шести напрямках

Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом 17 січня на Донеччині тривали активні бойові дії.

Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку — там Сили оборони 45 разів зупинили атаки поблизу Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного та у бік Новопавлівки й Філії.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямку Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки.

На Лиманському напрямку окупанти 7 разів йшли в атаку в районах Мирного, Зарічного та у бік Новосергіївки, Ставків, Дробишевого й Лимана.

На Олександрівському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону у районах Вишневого, Злагоди, Зеленого Гаю та Соснівки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку поблизу Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку наступальних дій з боку росіян не фіксували.

Раніше ми писали, що в ЗСУ спростували заяви росіян про нібито окупацію села Привілля Соледарської громади.