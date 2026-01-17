В ЗСУ спростували заяви росіян про нібито окупацію села Привілля Соледарської громади. Мапа: DeepState

17 січня 2026 року російське Міноборони заявило, що окупанти нібито змогли захопити село Привілля Соледарської громади. Населений пункт розташований уздовж траси Бахмут — Слов’янськ. Втім, у ЗСУ цю інформацію спростували.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

За заявами росіян, їхнє угруповання “Схід” нібито захопило Привілля.

“Інформація, поширена російськими пропагандистськими ресурсами про нібито “звільнення” населеного пункту Привілля Донецької області, не відповідає дійсності”, — відповідають на ці твердження в пресслужбі 30 бригади ЗСУ.

Українські захисники наголошують, що село перебуває під їхнім контролем, а бійці ЗСУ продовжують утримувати оборону на цій ділянці фронту.

“Подібні заяви противника є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямовані на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує”, — наголошують військові.

Нагадаємо, цього ж дня в ЗСУ спростували заяви росіян про окупацію села Закітне Лиманської громади. Окупаційні війська постійно штурмують його, але бійці ЗСУ відбивають атаки та тримають лінію оборони.