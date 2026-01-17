В ЗСУ спростували заяви росіян про окупацію села Закітне Лиманської громади. Ілюстративне фото 2025 року: zoria.info

На Слов’янському напрямку українські захисники продовжують оборону села Закітне, запевняють у ЗСУ. Окупаційні війська постійно штурмують його, але бійці ЗСУ відбивають атаки та тримають лінію оборони. Заяви про окупацію села не відповідають дійсності.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі Угруповання військ “Схід” ЗСУ.

“Спроби піхотних штурмів та інфільтрації невеликих груп виявляються нашою розвідкою, по загарбниках здійснюється вогневе ураження із залученням підрозділів ракетних військ, артилерії та екіпажів ударних БПЛА”, — пишуть в пресслужбі Управління “Схід”.

Крім того, українські оборонці виявляють та знищують місця у тилу, де росіяни намагаються накопичити сили для штурмів, а також атакують логістичні шляхи загарбників.

“Інформація про захоплення ворогом Закітне не відповідає дійсності. Закликаємо перевіряти джерела та довіряти офіційним повідомленням. Не давайте ворожій пропаганді жодного шансу впливати на українське суспільство”, — наголошують військові.

Зазначимо, заяви російського Міноборони про нібито окупацію Закітного з’явилися 16 січня. Операцію щодо його штурму нібито провело угруповання загарбників “Південь”.

Село розташоване між Лиманом та Сіверськом, тож для просування до нього окупаційним військам необхідно перетнути природну перешкоду — річку Сіверський Донець.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що головна мета російської армії на Слов’янському напрямку — захопити села Закітне та Криву Луку. Обидва населені пункти розташовані на панівних висотах, що може полегшити окупаційній армії гатити у бік Слов’янська, Лимана та Миколаївки.