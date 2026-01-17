Оператор безпілотника ЗСУ полює на окупанта у районі Дронівки на Слов’янському напрямку, січень 2026 року. Скриншот відео: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ

Станом на середину січня 2026 року головна мета російської армії на Слов’янському напрямку — захопити села Закітне та Криву Луку. Обидва населені пункти розташовані на панівних висотах, що може полегшити окупаційній армії гатити у бік Слов’янська, Лимана та Миколаївки. Розповідаємо про ситуацію на цій ділянці фронту.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ.

Тактика штурмів залишається незмінною — просочування, зокрема між позиціями 81 бригади та 7-м корпусом ДШВ ЗСУ.

“Росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому — для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 ОМБР”, — пишуть військові.

Нещодавно бійці бригади взяли у полон окупанта, який розповів, що головна ціль командування російської армії на Слов’янському напрямку — вийти до сіл Закітне та Крива Лука.

“У районі цих двох населених пунктів є панівні висоти, тож ворог зможе використовувати їх як плацдарм для регулярних обстрілів Слов’янська, Лимана та Миколаївки”, — уточнюють армійці ЗСУ.

Втім, у бригаді запевняють, що атаки загарбників вдається стримувати й не допускати їхнього просування.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що протягом 16 січня 2026 року на Слов’янському напрямку військові зафіксували дві атаки російської армії у районі Дронівки.