Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

16 січня 2026 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей у селі Рубці. Ще троє цивільних дістали поранення — один в Дружківці та один в селі Надія. Удари росіян зруйнували 26 цивільних об’єктів. Серед них — адміністративна будівля, склад, газогін та житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 79 російську атаку. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

16 січня 2026 року від російських ударів загинули двоє та дістали поранення ще двоє жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 16 січня внаслідок ударів російських військових на Донеччин загинули двоє людей у селі Рубці.

Крім цього, дістали поранення двоє цивільних — один в Дружківці та один в селі Надія.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 16 січня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 977 житель Донеччини, ще 8 788 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

16 січня 2026-го від російських ударів постраждали 26 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 497 разів. Під вогнем були 9 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, селище Райгородок, села Брусівка, Надія, Новоселівка та Рубці.

Протягом доби під обстріли потрапили 26 цивільних об’єктів, з них 15 — житлові будинки. Зокрема:

найбільша кількість цивільних об’єктів постраждала у Райгородку по якому вдарили авіабомбою “КАБ-250”. Вибух зруйнував 9 приватних будинків та господарчу споруду;

Краматорськ впродовж доби атакували сім разів — авіабомбою “КАБ-250” та безпілотниками. Руйнування зазнали 4 приватних будинки, адміністративна будівля, господарська споруда, нежитлове приміщення та гараж;

два автомобілі атакували FPV-дронами у Дружківці ;

у Рубцях російські армійці зруйнували приватний будинок;

ще один приватний будинок пошкодив удар авіабомбою “КАБ-250” у Добропіллі .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 17 січня пошкодили 13 будинків у Шахівській громаді

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

загалом у Шахівській громаді нарахували 13 зруйнованих будинків — 2 у Торецькому , 3 у Кучеревому Яру та по 4 у Золотому Колодязі і Затишку ;

у Миколаївці Краматорського району пошкодили 9 будинків та господарчу споруду;

кількість пошкоджених будинків у Рубцях зросла до чотирьох;

у Новоселівці Черкаської громади зруйнували склад і газогін;

один приватний будинок пошкодили у Свято-Покровському Сіверської громади.

Поліцейські додають, що Краматорськ теж атакували й в ніч на 17 січня. Руйнувань зазнали три приватні будинки та господарча споруда.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

79 разів за 17 січня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 17 січня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 79 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 49 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії;

другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок , де росіяни 18 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки;

на Олександрівському напрямку російська армія п’ять разів атакувала в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське;

чотири атаки загарбників нарахували на Лиманському напрямку у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви;

ще дві атаки зафіксували на Слов’янському напрямку у районі Дронівки;

на Краматорському напрямку росіяни один раз атакували позиції ЗСУ районі Міньківки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 16 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області. Станом на середину січня 2026 року — це 446 населених пунктів Донеччини.