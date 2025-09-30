Підтримати
Які райони, міста та села окуповані в Донецькій області (перелік, мапи)

Євген Вакуленко
Які райони, міста та села окуповані в Донецькій області
Колаж: Вільне Радіо

434 населених пунктів Донеччини російська армія захопила з 24 лютого 2022 року. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року. Журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області. 

 


Офіційне визнання окупації впливає на зареєстрованих на цій території ФОП (які мусять перереєструватися на вільній території), а також на питання призначення компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло (станом на кінець 2024 року отримати компенсацію за зруйноване в окупації житло неможливо). 

Перелік окупованих населених пунктів журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №376 від 28 лютого 2025 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Актуальний натепер список оприлюднили в наказі Міністерства розвитку громад та територій №1374 від 11 вересня 2025 року.

Нижчевказані міста й села набули статусу окупованих на початку травня 2025 року. Це офіційний перелік, який посадовці Мінреінтеграції узгоджують з командуванням Генштабу ЗСУ та військовими адміністраціями областей і громад.

Для довідки:

Для швидкого пошуку вашої населеного пункту користуйтеся пошуком по сайту: на комп’ютері натисніть поєднання клавіш ctrl + F, а на телефоні — позначку “Налаштування” (зазвичай це три крапки вгорі екрану) та введіть декілька літер населеного пункту, який шукаєте.

Що окупували в Соледарській громаді на карті бойових дій

Соледарська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 37 населених пунктів. З них тимчасово окупованими визнали 23:

  • село Володимирівка;
  • село Пилипчатине;
  • село Трипілля;
  • село Липове;
  • село Яковлівка;
  • місто Соледар;
  • село Стряпівка;
  • село Спірне;
  • село Василівка;
  • село Берестове;
  • село Білогорівка;
  • село Дубово-Василівка;
  • село Залізнянське;
  • село Краснополівка;
  • село Миколаївка;
  • село Нагірне;
  • село Сакко і Ванцетті;
  • село Підгородне;
  • село Благодатне;
  • село Парасковіївка;
  • село Бахмутське;
  • село Веселе;
  • село Роздолівка.
Територія Соледарської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Бахмутській громаді на карті бойових дій

Бахмутська міська територіальна громада має 19 населених пунктів — всі вони в окупації:

  • село Іванівське;
  • село Зайцеве;
  • село Вершина;
  • село Весела Долина;
  • село Клинове;
  • село Відродження;
  • село Мідна Руда;
  • село Нова Кам’янка;
  • село Андріївка;
  • місто Бахмут;
  • село Іванград;
  • село Покровське;
  • село Зеленопілля;
  • село Берхівка;
  • село Ягідне;
  • селище Красна Гора;
  • село Опитне;
  • село Кліщіївка;
  • село Хромове.
Територія Бахмутської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували в Часовоярській громаді на карті бойових дій

Часовоярська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 4 населених пунктів. З них офіційно окупованим визнали 1:

  • село Богданівка.
Територія Часовоярської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували у Торецькій громаді на карті бойових дій

Торецька міська територіальна громада у Бахмутському районі має 19 населених пунктів. З них окупованими визнані 12:

  • село Богданівка.
  • селище Дружба;
  • місто Залізне;
  • село Леонідівка;
  • селище Неліпівка;
  • селище Нью-Йорк;
  • селище Озарянівка;
  • селище Курдюмівка;
  • селище Південне;
  • селище Північне;
  • селище Шуми;
  • село Юр’ївка.
Територія Торецької міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Іллінівській громаді на карті бойових дій

Іллінівська сільська територіальна громада у Краматорському районі має 25 населених пунктів. З них в окупації, згідно з даними уряду, перебувають 12:

  • село Березівка;
  • село Водяне Друге;
  • село Гнатівка;
  • село Зелене Поле;
  • село Зоря;
  • село Калинове;
  • село Нова Полтавка;
  • село Новооленівка;
  • село Олександропіль;
  • село Романівка;
  • село Стара Миколаївка.
  • село Тарасівка.
Територія Іллінівської міської територіальної громади станом на кінець вересня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували у Великоновосілківській громаді на карті бойових дій

Великоновосілківська селищна територіальна громада у Волноваському районі має 29 населених пунктів. З них тимчасово окупованими визнали 19:

  • село Благодатне;
  • селище Велика Новосілка;
  • село Времівка;
  • селище Золота Нива;
  • село Макарівка;
  • село Нескучне;
  • село Новий Комар;
  • село Петропавлівка;
  • село Рівнопіль;
  • селище Роздольне;
  • селище Розлив;
  • село Слов’янка;
  • село Сторожеве;
  • село Старомайорське;
  • село Улакли;
  • селище Урожайне;
  • село Шахтарське;
  • село Шевченко;
  • селище Ясна Поляна.
Територія Великоновосілківської селищної територіальної громади на кінець вересня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували у Комарській громаді на карті бойових дій

Комарська сільська територіальна громада у Волноваському районі має 24 населені пункти. З них статус тимчасово окупованих мають 8:

  • селище Бурлацьке;
  • село Веселе;
  • село Вільне Поле;
  • село Дніпроенергія;
  • село Запоріжжя;
  • село Новоочеретувате;
  • село Скудне;
  • село Федорівка.

 

Територія Комарської сільської територіальної громади на кінець вересня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували в Старомлинівській громаді на карті бойових дій

Всі 14 населених пунктів Старомлинівської сільської територіальної громади у Волноваському районі повністю окуповані:

  • село Євгенівка;
  • село Володине;
  • село Георгіївка;
  • село Завітне Бажання;
  • село Керменчик;
  • село Ключове;
  • село Малий Керменчик;
  • село Нова Каракуба;
  • село Новодонецьке;
  • село Новомайорське;
  • село Новопетриківка;
  • село Орлинське;
  • село Старомлинівка;
  • село Ялинське.
Територія Старомлинівської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що росіяни окупували у Вугледарській громаді на карті бойових дій

Вугледарська міська територіальна громада у Волноваському районі має 15 населених пунктів і всі вони в окупації:

  • село Єгорівка;
  • село Березове;
  • село Богоявленка;
  • село Водяне;
  • місто Вугледар;
  • село Давидовське;
  • село Максимівка;
  • село Микільське;
  • село Новоукраїнка;
  • село Павлівка;
  • село Пречистівка;
  • село Солодке;
  • село Степне;
  • село Тарамчук;
  • село Шевченко.
Територія Вугледарської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а білим — сіра зона бойових дій. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Авдіївській громаді на карті бойових дій

Авдіївська міська територіальна громада у Покровському районі має 2 населені пункти, обидва окуповані:

  • місто Авдіївка;
  • село Опитне.
Територія Авдіївської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Які населені пункти Мар’їнської громади окупували на карті бойових дій

В склад Мар’їнської міської територіальної громади входять 18 населених пунктів — всі вони в окупації:

  • село Антонівка;
  • село Бажане Перше;
  • село Бажане Друге;
  • село Георгіївка;
  • село Єлизаветівка;
  • село Зоряне;
  • село Іллінка;
  • село Катеринівка;
  • село Костянтинівка;
  • місто Красногорівка;
  • село Максимільянівка;
  • місто Мар’їнка;
  • село Новомихайлівка;
  • село Олександропіль;
  • село Парасковіївка;
  • село Перемога;
  • село Романівка;
  • село Славне.
Територія Мар'їнської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Гродівській громаді на мапі бойових дій

Гродівська селищна територіальна громада у Покровському районі має 32 населених пунктів. З них в окупації, згідно з даними уряду, 16:

  • село Баранівка;
  • село Веселе;
  • село Вовче;
  • село Воздвиженка;
  • село Євгенівка;
  • село Красний Яр;
  • селище Лозуватське;
  • село Новоолександрівка;
  • село Прогрес;
  • село Тимофіївка;
  • село Іванівка;
  • село Лисичне;
  • село Сергіївка;
  • село Журавка;
  • село Крутий Яр;
  • село Свиридонівка.
Територія Гродівської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Які населені пункти в окупації в Курахівській громаді на карті бойових дій

У Курахівській міській територіальній громаді 28 населених пунктів. Всі вони в окупації:

  • село Берестки;
  • село Веселий Гай;
  • село Вовченка;
  • село Вознесенка;
  • село Ганнівка;
  • село Гігант;
  • місто Гірник;
  • селище Гостре;
  • село Дальнє;
  • село Дачне;
  • село Ізмайлівка;
  • село Іллінка;
  • село Зеленівка;
  • село Зоря;
  • село Костянтинопольське;
  • село Кремінна Балка;
  • місто Курахове;
  • селище Курахівка;
  • село Новодмитрівка;
  • село Новоселидівка;
  • село Острівське;
  • село Сонцівка;
  • селище Старі Терни;
  • село Степанівка;
  • село Сухі Яли;
  • село Трудове;
  • село Успенівка;
  • село Янтарне.

 

Територія Курахівської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Очеретинській громаді на карті бойових дій

Очеретинська селищна територіальна громада у Покровському районі має 40 населених пунктів. З них статус окупованих надали 38:

  • село Архангельське;
  • село Бердичі;
  • селище Верхньоторецьке;
  • село Троїцьке;
  • село Новоселівка;
  • село Новоселівка Друга;
  • село Новоселівка Перша;
  • село Орлівка;
  • селище Очеретине;
  • село Авдіївське;
  • село Піски;
  • село Семенівка;
  • селище Північне;
  • село Соловйове;
  • село Степове;
  • село Тоненьке;
  • село Водяне;
  • село Кам’янка;
  • селище Керамік;
  • два села Новобахмутівка;
  • село Новокалинове;
  • село Василівка;
  • село Бетманове;
  • село Лозове;
  • село Веселе;
  • село Ясногорівка;
  • селище Криничне;
  • село Нетайлове;
  • село Новопокровське;
  • село Уманське;
  • селище Благодатне;
  • село Межове;
  • село Сонячне;
  • село Яснобродівка;
  • селище Східне;
  • село Сокіл;
  • село Невельське.
Територія Очеретинської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Які населені пункти захопили у Селидівській громаді на карті бойових дій

В Селидівській міській територіальній громаді є 9 населених пунктів. Всі вони в окупації:

  • селище Вишневе;
  • село Григорівка;
  • село Новоолексіївка;
  • село Петрівка;
  • село Пустинка;
  • місто Селидове;
  • місто Українськ;
  • селище Цукурине;
  • село Юріївка.
Територія Селидівської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Світлодарській громаді на карті бойових дій

Світлодарська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 20 населених пунктів. Усі в окупації:

  • місто Світлодарськ;
  • селище Луганське;
  • селище Миронівський;
  • село Воздвиженка;
  • село Дача;
  • село Кодема;
  • село Криничне;
  • село Лозове;
  • село Миколаївка;
  • село Миколаївка Друга;
  • село Миронівка;
  • село Розсадки;
  • село Семигір’я;
  • село Гладосове;
  • село Доломітне;
  • село Новолуганське;
  • село Роти;
  • село Травневе;
  • село Одрадівка;
  • село Зайцеве.
Територія Світлодарської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували в Новогродівській громаді на карті бойових дій

Новогродівська міська територіальна громада у Покровському районі має 15 населених пунктів, і всі вони в окупації:

  • село Завітне;
  • селище Комишівка;
  • село Мемрик;
  • село Миколаївка;
  • село Бажане;
  • село Орлівка;
  • село Птиче;
  • село Галицинівка;
  • село Долинівка;
  • село Калинове;
  • село Карлівка;
  • село Лісівка;
  • село Маринівка;
  • місто Новогродівка;
  • село Михайлівка.
Територія Новогродівської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що росіяни окупували у Маріупольському районі на карті бойових дій

Маріупольський район визнали повністю окупованим. Це 89 населених пунктів:

  • село Агробаза;
  • село Азовське;
  • село Асланове;
  • село Афіни;
  • село Бабах-Тарама;
  • два села Бердянське;
  • село Бойове;
  • село Бурякова Балка;
  • село Білосарайська Коса;
  • село Веселе;
  • два села Водяне;
  • село Глибоке;
  • село Гнутове;
  • село Гранітне;
  • село Дем’янівка;
  • село Домаха;
  • село Захарівка;
  • село Заїченко;
  • село Зелений Яр;
  • село Калинівка;
  • село Кальчик;
  • село Кальчинівка;
  • село Касянівка;
  • село Катеринівка;
  • село Келерівка;
  • село Кирилівка;
  • село Ключове;
  • село Комишувате;
  • село Кременівка;
  • село Криничне;
  • село Ксенівка;
  • село Лебединське;
  • село Ломакине;
  • село Лугове;
  • село Лісне;
  • село Македонівка;
  • село Малинівка;
  • село Малоянисоль;
  • селище Мангуш;
  • місто Маріуполь;
  • село Мелекіне;
  • селище Микільське;
  • село Назарівка;
  • село Новогригорівка;
  • село Новокраснівка;
  • село Новороманівка;
  • село Новоянисоль;
  • село Огороднє;
  • село Орловське;
  • село Павлопіль;
  • село Паннівка;
  • село Перемога;
  • село Пищевик;
  • село Покровське;
  • село Портівське;
  • село Приазовське;
  • село Приміське;
  • село Приовражне;
  • село Пікузи;
  • село Республіка;
  • село Рибацьке;
  • село Садове;
  • селище Сартана;
  • село Сергіївка;
  • село Сопине;
  • селище Старий Крим;
  • село Стародубівка;
  • село Суженка;
  • селище Талаківка;
  • село Темрюк;
  • село Тополине;
  • село Труженка;
  • село Українка;
  • село Урзуф;
  • два села Федорівка
  • село Херсонес;
  • село Червоне;
  • село Чермалик;
  • село Черненко;
  • два села Шевченко;
  • село Широка Балка;
  • село Широкине;
  • село Юр’ївка;
  • селище Ялта.
Територія Маріупольського району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Волноваській громаді на карті бойових дій

Волноваська територіальна громада з 23 населених пунктів також повністю окупована, це:

  • село Іванівка;
  • село Благовіщенка;
  • село Ближнє;
  • село Бугас;
  • село Валер’янівка;
  • село Василівка;
  • місто Волноваха;
  • село Дмитрівка;
  • селище Донське;
  • село Зелений Гай;
  • село Кирилівка;
  • село Малогнатівка;
  • село Новоандріївка;
  • село Новоапостолівка;
  • село Новогригорівка;
  • село Новопавлівка;
  • село Новотатарівка;
  • село Прохорівка;
  • село Рибинське;
  • село Свободне;
  • село Тарасівка;
  • село Трудове;
  • село Трудівське.
Територія Волноваської громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували в Ольгинській громаді на карті бойових дій

Ольгинська селищна територіальна громада у Волноваському районі з 11 населених пунктів повністю окупована, це:

  • селище Благодатне;
  • село Богданівка;
  • селище Володимирівка;
  • село Вікторівка;
  • селище Графське;
  • село Лісне;
  • село Миколаївка;
  • село Новогнатівка;
  • селище Новотроїцьке;
  • селище Ольгинка;
  • село Пільне.
Територія Ольгинської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували в Мирненській громаді (карта бойових дій)

Мирненська селищна територіальна громада у Волноваському районі з 15 населених пунктів повністю окупована, це:

  • селище Андріївка;
  • село Бахчовик;
  • село Гранітне;
  • село Дружне;
  • село Запорізьке;
  • село Кам’янка;
  • село Маловодне;
  • селище Мирне;
  • село Новогригорівка;
  • село Новоселівка;
  • село Новоселівка Друга;
  • село Обільне;
  • село Старогнатівка;
  • село Старомар’ївка;
  • село Степанівка.
Територія Мирненської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували в Хлібодарівській громаді (мапа бойових дій)

Хлібодарівська сільська територіальна громада у Волноваському районі з 27 населених пунктів повністю окупована, це:

  • село Анадоль;
  • село Веселе;
  • село Вільне;
  • село Голубицьке;
  • село Діанівка;
  • село Затишне;
  • два села Зачатівка;
  • село Златоустівка;
  • село Знаменівка;
  • село Калинове;
  • село Кропивницьке;
  • село Лазарівка;
  • село Лідине;
  • село Малинівка;
  • село Новомиколаївка;
  • село Новоолексіївка;
  • село Передове;
  • село Петрівка;
  • село Полкове;
  • село Привільне;
  • село Рівнопіль;
  • село Сонячне;
  • село Степне;
  • село Стрітенка;
  • село Хлібодарівка;
  • село Шевченко.
Територія Хлібодарівської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Горлівському районі з 2014 року на карті бойових дій

Горлівський район в окупації з 2014 року та має 133 населені пункти, які входять у 9 громад:

  • Вуглегірська міська громада;
  • Горлівська міська громада;
  • Дебальцівська міська громада;
  • Єнакієвська міська громада;
  • Жданівська міська громада;
  • Сніжнянська міська громада;
  • Хрестівська міська громада;
  • Чистяківська міська громада;
  • Шахтарська міська громада.
Територія Горлівського району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState
Що окупували у Донецькому районі з 2014 року на карті бойових дій

Донецький район в окупації з 2014 року та має 152 населені пункти, які входять у 6 громад:

  • Харцизька міська громада;
  • Амвросіївська міська громада;
  • Донецька міська громада;
  • Іловайська міська громада;
  • Макіївська міська громада;
  • Ясинуватська міська громада.
Територія Донецького району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Кальміуському районі з 2014 року на карті бойових дій

Кальміуський район в окупації з 2014 року та має 154 населені пункті, які входять у 5 громад:

  • Бойківська селищна громада;
  • Докучаєвська міська громада;
  • Кальміуська міська громада;
  • Новоазовська міська громада;
  • Старобешівська селищна територіальна громада.
Територія Кальміуського району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Крім цього, за час повномасштабного вторгнення в окупації побували 37 із 40 населених пунктів Лиманської міської територіальної громади у Краматорському районі. Їх деокупували бійці ЗСУ у 2022 році.

Ще три населені пункти були в окупації та звільнені у Святогірській міській територіальній громаді.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2024 року російські окупанти захопили вже майже 17 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. Це близько 64% від загальної площі регіону. Під контролем ЗСУ залишається трохи більше третини Донеччини.

