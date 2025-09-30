Які райони, міста та села окуповані в Донецькій області

434 населених пунктів Донеччини російська армія захопила з 24 лютого 2022 року. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року. Журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області.
Перелік окупованих населених пунктів журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №376 від 28 лютого 2025 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Актуальний натепер список оприлюднили в наказі Міністерства розвитку громад та територій №1374 від 11 вересня 2025 року.
Нижчевказані міста й села набули статусу окупованих на початку травня 2025 року. Це офіційний перелік, який посадовці Мінреінтеграції узгоджують з командуванням Генштабу ЗСУ та військовими адміністраціями областей і громад.
Для довідки:
Для швидкого пошуку вашої населеного пункту користуйтеся пошуком по сайту: на комп’ютері натисніть поєднання клавіш ctrl + F, а на телефоні — позначку “Налаштування” (зазвичай це три крапки вгорі екрану) та введіть декілька літер населеного пункту, який шукаєте.
Що окупували в Соледарській громаді на карті бойових дій
Соледарська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 37 населених пунктів. З них тимчасово окупованими визнали 23:
село Володимирівка;
село Пилипчатине;
село Трипілля;
село Липове;
село Яковлівка;
місто Соледар;
село Стряпівка;
село Спірне;
село Василівка;
село Берестове;
село Білогорівка;
село Дубово-Василівка;
село Залізнянське;
село Краснополівка;
село Миколаївка;
село Нагірне;
село Сакко і Ванцетті;
село Підгородне;
село Благодатне;
село Парасковіївка;
село Бахмутське;
село Веселе;
село Роздолівка.
Що окупували в Бахмутській громаді на карті бойових дій
Бахмутська міська територіальна громада має 19 населених пунктів — всі вони в окупації:
село Іванівське;
село Зайцеве;
село Вершина;
село Весела Долина;
село Клинове;
село Відродження;
село Мідна Руда;
село Нова Кам’янка;
село Андріївка;
місто Бахмут;
село Іванград;
село Покровське;
село Зеленопілля;
село Берхівка;
село Ягідне;
селище Красна Гора;
село Опитне;
село Кліщіївка;
село Хромове.
Що окупували в Часовоярській громаді на карті бойових дій
Часовоярська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 4 населених пунктів. З них офіційно окупованим визнали 1:
село Богданівка.
Що окупували у Торецькій громаді на карті бойових дій
Торецька міська територіальна громада у Бахмутському районі має 19 населених пунктів. З них окупованими визнані 12:
село Богданівка.
селище Дружба;
місто Залізне;
село Леонідівка;
селище Неліпівка;
селище Нью-Йорк;
селище Озарянівка;
селище Курдюмівка;
селище Південне;
селище Північне;
селище Шуми;
село Юр’ївка.
Що окупували в Іллінівській громаді на карті бойових дій
Іллінівська сільська територіальна громада у Краматорському районі має 25 населених пунктів. З них в окупації, згідно з даними уряду, перебувають 12:
село Березівка;
село Водяне Друге;
село Гнатівка;
село Зелене Поле;
село Зоря;
село Калинове;
село Нова Полтавка;
село Новооленівка;
село Олександропіль;
село Романівка;
село Стара Миколаївка.
село Тарасівка.
Що окупували у Великоновосілківській громаді на карті бойових дій
Великоновосілківська селищна територіальна громада у Волноваському районі має 29 населених пунктів. З них тимчасово окупованими визнали 19:
село Благодатне;
селище Велика Новосілка;
село Времівка;
селище Золота Нива;
село Макарівка;
село Нескучне;
село Новий Комар;
село Петропавлівка;
село Рівнопіль;
селище Роздольне;
селище Розлив;
село Слов’янка;
село Сторожеве;
село Старомайорське;
село Улакли;
селище Урожайне;
село Шахтарське;
село Шевченко;
селище Ясна Поляна.
Що окупували у Комарській громаді на карті бойових дій
Комарська сільська територіальна громада у Волноваському районі має 24 населені пункти. З них статус тимчасово окупованих мають 8:
селище Бурлацьке;
село Веселе;
село Вільне Поле;
село Дніпроенергія;
село Запоріжжя;
село Новоочеретувате;
село Скудне;
село Федорівка.
Що окупували в Старомлинівській громаді на карті бойових дій
Всі 14 населених пунктів Старомлинівської сільської територіальної громади у Волноваському районі повністю окуповані:
село Євгенівка;
село Володине;
село Георгіївка;
село Завітне Бажання;
село Керменчик;
село Ключове;
село Малий Керменчик;
село Нова Каракуба;
село Новодонецьке;
село Новомайорське;
село Новопетриківка;
село Орлинське;
село Старомлинівка;
село Ялинське.
Що росіяни окупували у Вугледарській громаді на карті бойових дій
Вугледарська міська територіальна громада у Волноваському районі має 15 населених пунктів і всі вони в окупації:
село Єгорівка;
село Березове;
село Богоявленка;
село Водяне;
місто Вугледар;
село Давидовське;
село Максимівка;
село Микільське;
село Новоукраїнка;
село Павлівка;
село Пречистівка;
село Солодке;
село Степне;
село Тарамчук;
село Шевченко.
Що окупували в Авдіївській громаді на карті бойових дій
Авдіївська міська територіальна громада у Покровському районі має 2 населені пункти, обидва окуповані:
місто Авдіївка;
село Опитне.
Які населені пункти Мар’їнської громади окупували на карті бойових дій
В склад Мар’їнської міської територіальної громади входять 18 населених пунктів — всі вони в окупації:
село Антонівка;
село Бажане Перше;
село Бажане Друге;
село Георгіївка;
село Єлизаветівка;
село Зоряне;
село Іллінка;
село Катеринівка;
село Костянтинівка;
місто Красногорівка;
село Максимільянівка;
місто Мар’їнка;
село Новомихайлівка;
село Олександропіль;
село Парасковіївка;
село Перемога;
село Романівка;
село Славне.
Що окупували в Гродівській громаді на мапі бойових дій
Гродівська селищна територіальна громада у Покровському районі має 32 населених пунктів. З них в окупації, згідно з даними уряду, 16:
село Баранівка;
село Веселе;
село Вовче;
село Воздвиженка;
село Євгенівка;
село Красний Яр;
селище Лозуватське;
село Новоолександрівка;
село Прогрес;
село Тимофіївка;
село Іванівка;
село Лисичне;
село Сергіївка;
село Журавка;
село Крутий Яр;
село Свиридонівка.
Які населені пункти в окупації в Курахівській громаді на карті бойових дій
У Курахівській міській територіальній громаді 28 населених пунктів. Всі вони в окупації:
село Берестки;
село Веселий Гай;
село Вовченка;
село Вознесенка;
село Ганнівка;
село Гігант;
місто Гірник;
селище Гостре;
село Дальнє;
село Дачне;
село Ізмайлівка;
село Іллінка;
село Зеленівка;
село Зоря;
село Костянтинопольське;
село Кремінна Балка;
місто Курахове;
селище Курахівка;
село Новодмитрівка;
село Новоселидівка;
село Острівське;
село Сонцівка;
селище Старі Терни;
село Степанівка;
село Сухі Яли;
село Трудове;
село Успенівка;
село Янтарне.
Що окупували в Очеретинській громаді на карті бойових дій
Очеретинська селищна територіальна громада у Покровському районі має 40 населених пунктів. З них статус окупованих надали 38:
село Архангельське;
село Бердичі;
селище Верхньоторецьке;
село Троїцьке;
село Новоселівка;
село Новоселівка Друга;
село Новоселівка Перша;
село Орлівка;
селище Очеретине;
село Авдіївське;
село Піски;
село Семенівка;
селище Північне;
село Соловйове;
село Степове;
село Тоненьке;
село Водяне;
село Кам’янка;
селище Керамік;
два села Новобахмутівка;
село Новокалинове;
село Василівка;
село Бетманове;
село Лозове;
село Веселе;
село Ясногорівка;
селище Криничне;
село Нетайлове;
село Новопокровське;
село Уманське;
селище Благодатне;
село Межове;
село Сонячне;
село Яснобродівка;
селище Східне;
село Сокіл;
село Невельське.
Які населені пункти захопили у Селидівській громаді на карті бойових дій
В Селидівській міській територіальній громаді є 9 населених пунктів. Всі вони в окупації:
селище Вишневе;
село Григорівка;
село Новоолексіївка;
село Петрівка;
село Пустинка;
місто Селидове;
місто Українськ;
селище Цукурине;
село Юріївка.
Що окупували у Світлодарській громаді на карті бойових дій
Світлодарська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 20 населених пунктів. Усі в окупації:
місто Світлодарськ;
селище Луганське;
селище Миронівський;
село Воздвиженка;
село Дача;
село Кодема;
село Криничне;
село Лозове;
село Миколаївка;
село Миколаївка Друга;
село Миронівка;
село Розсадки;
село Семигір’я;
село Гладосове;
село Доломітне;
село Новолуганське;
село Роти;
село Травневе;
село Одрадівка;
село Зайцеве.
Що окупували в Новогродівській громаді на карті бойових дій
Новогродівська міська територіальна громада у Покровському районі має 15 населених пунктів, і всі вони в окупації:
село Завітне;
селище Комишівка;
село Мемрик;
село Миколаївка;
село Бажане;
село Орлівка;
село Птиче;
село Галицинівка;
село Долинівка;
село Калинове;
село Карлівка;
село Лісівка;
село Маринівка;
місто Новогродівка;
село Михайлівка.
Що росіяни окупували у Маріупольському районі на карті бойових дій
Маріупольський район визнали повністю окупованим. Це 89 населених пунктів:
село Агробаза;
село Азовське;
село Асланове;
село Афіни;
село Бабах-Тарама;
два села Бердянське;
село Бойове;
село Бурякова Балка;
село Білосарайська Коса;
село Веселе;
два села Водяне;
село Глибоке;
село Гнутове;
село Гранітне;
село Дем’янівка;
село Домаха;
село Захарівка;
село Заїченко;
село Зелений Яр;
село Калинівка;
село Кальчик;
село Кальчинівка;
село Касянівка;
село Катеринівка;
село Келерівка;
село Кирилівка;
село Ключове;
село Комишувате;
село Кременівка;
село Криничне;
село Ксенівка;
село Лебединське;
село Ломакине;
село Лугове;
село Лісне;
село Македонівка;
село Малинівка;
село Малоянисоль;
селище Мангуш;
місто Маріуполь;
село Мелекіне;
селище Микільське;
село Назарівка;
село Новогригорівка;
село Новокраснівка;
село Новороманівка;
село Новоянисоль;
село Огороднє;
село Орловське;
село Павлопіль;
село Паннівка;
село Перемога;
село Пищевик;
село Покровське;
село Портівське;
село Приазовське;
село Приміське;
село Приовражне;
село Пікузи;
село Республіка;
село Рибацьке;
село Садове;
селище Сартана;
село Сергіївка;
село Сопине;
селище Старий Крим;
село Стародубівка;
село Суженка;
селище Талаківка;
село Темрюк;
село Тополине;
село Труженка;
село Українка;
село Урзуф;
два села Федорівка
село Херсонес;
село Червоне;
село Чермалик;
село Черненко;
два села Шевченко;
село Широка Балка;
село Широкине;
село Юр’ївка;
селище Ялта.
Що окупували у Волноваській громаді на карті бойових дій
Волноваська територіальна громада з 23 населених пунктів також повністю окупована, це:
село Іванівка;
село Благовіщенка;
село Ближнє;
село Бугас;
село Валер’янівка;
село Василівка;
місто Волноваха;
село Дмитрівка;
селище Донське;
село Зелений Гай;
село Кирилівка;
село Малогнатівка;
село Новоандріївка;
село Новоапостолівка;
село Новогригорівка;
село Новопавлівка;
село Новотатарівка;
село Прохорівка;
село Рибинське;
село Свободне;
село Тарасівка;
село Трудове;
село Трудівське.
Що окупували в Ольгинській громаді на карті бойових дій
Ольгинська селищна територіальна громада у Волноваському районі з 11 населених пунктів повністю окупована, це:
селище Благодатне;
село Богданівка;
селище Володимирівка;
село Вікторівка;
селище Графське;
село Лісне;
село Миколаївка;
село Новогнатівка;
селище Новотроїцьке;
селище Ольгинка;
село Пільне.
Що окупували в Мирненській громаді (карта бойових дій)
Мирненська селищна територіальна громада у Волноваському районі з 15 населених пунктів повністю окупована, це:
селище Андріївка;
село Бахчовик;
село Гранітне;
село Дружне;
село Запорізьке;
село Кам’янка;
село Маловодне;
селище Мирне;
село Новогригорівка;
село Новоселівка;
село Новоселівка Друга;
село Обільне;
село Старогнатівка;
село Старомар’ївка;
село Степанівка.
Що окупували в Хлібодарівській громаді (мапа бойових дій)
Хлібодарівська сільська територіальна громада у Волноваському районі з 27 населених пунктів повністю окупована, це:
село Анадоль;
село Веселе;
село Вільне;
село Голубицьке;
село Діанівка;
село Затишне;
два села Зачатівка;
село Златоустівка;
село Знаменівка;
село Калинове;
село Кропивницьке;
село Лазарівка;
село Лідине;
село Малинівка;
село Новомиколаївка;
село Новоолексіївка;
село Передове;
село Петрівка;
село Полкове;
село Привільне;
село Рівнопіль;
село Сонячне;
село Степне;
село Стрітенка;
село Хлібодарівка;
село Шевченко.
Що окупували у Горлівському районі з 2014 року на карті бойових дій
Горлівський район в окупації з 2014 року та має 133 населені пункти, які входять у 9 громад:
Вуглегірська міська громада;
Горлівська міська громада;
Дебальцівська міська громада;
Єнакієвська міська громада;
Жданівська міська громада;
Сніжнянська міська громада;
Хрестівська міська громада;
Чистяківська міська громада;
Шахтарська міська громада.
Що окупували у Донецькому районі з 2014 року на карті бойових дій
Донецький район в окупації з 2014 року та має 152 населені пункти, які входять у 6 громад:
Харцизька міська громада;
Амвросіївська міська громада;
Донецька міська громада;
Іловайська міська громада;
Макіївська міська громада;
Ясинуватська міська громада.
Що окупували у Кальміуському районі з 2014 року на карті бойових дій
Кальміуський район в окупації з 2014 року та має 154 населені пункті, які входять у 5 громад:
Бойківська селищна громада;
Докучаєвська міська громада;
Кальміуська міська громада;
Новоазовська міська громада;
Старобешівська селищна територіальна громада.
Крім цього, за час повномасштабного вторгнення в окупації побували 37 із 40 населених пунктів Лиманської міської територіальної громади у Краматорському районі. Їх деокупували бійці ЗСУ у 2022 році.
Ще три населені пункти були в окупації та звільнені у Святогірській міській територіальній громаді.
Нагадаємо, станом на початок листопада 2024 року російські окупанти захопили вже майже 17 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. Це близько 64% від загальної площі регіону. Під контролем ЗСУ залишається трохи більше третини Донеччини.