Які райони, міста та села окуповані в Донецькій області. Колаж: Вільне Радіо

434 населених пунктів Донеччини російська армія захопила з 24 лютого 2022 року. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року. Журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області.



Офіційне визнання окупації впливає на зареєстрованих на цій території ФОП (які мусять перереєструватися на вільній території), а також на питання призначення компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло (станом на кінець 2024 року отримати компенсацію за зруйноване в окупації житло неможливо).

Перелік окупованих населених пунктів журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №376 від 28 лютого 2025 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Актуальний натепер список оприлюднили в наказі Міністерства розвитку громад та територій №1374 від 11 вересня 2025 року.

Нижчевказані міста й села набули статусу окупованих на початку травня 2025 року. Це офіційний перелік, який посадовці Мінреінтеграції узгоджують з командуванням Генштабу ЗСУ та військовими адміністраціями областей і громад.

Для довідки: Для швидкого пошуку вашої населеного пункту користуйтеся пошуком по сайту: на комп’ютері натисніть поєднання клавіш ctrl + F, а на телефоні — позначку “Налаштування” (зазвичай це три крапки вгорі екрану) та введіть декілька літер населеного пункту, який шукаєте.

Що окупували в Соледарській громаді на карті бойових дій

Соледарська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 37 населених пунктів. З них тимчасово окупованими визнали 23:

село Володимирівка;

село Пилипчатине;

село Трипілля;

село Липове;

село Яковлівка;

місто Соледар;

село Стряпівка;

село Спірне;

село Василівка;

село Берестове;

село Білогорівка;

село Дубово-Василівка;

село Залізнянське;

село Краснополівка;

село Миколаївка;

село Нагірне;

село Сакко і Ванцетті;

село Підгородне;

село Благодатне;

село Парасковіївка;

село Бахмутське;

село Веселе;

село Роздолівка.

Територія Соледарської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Бахмутській громаді на карті бойових дій

Бахмутська міська територіальна громада має 19 населених пунктів — всі вони в окупації:

село Іванівське;

село Зайцеве;

село Вершина;

село Весела Долина;

село Клинове;

село Відродження;

село Мідна Руда;

село Нова Кам’янка;

село Андріївка;

місто Бахмут;

село Іванград;

село Покровське;

село Зеленопілля;

село Берхівка;

село Ягідне;

селище Красна Гора;

село Опитне;

село Кліщіївка;

село Хромове.

Територія Бахмутської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Часовоярській громаді на карті бойових дій

Часовоярська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 4 населених пунктів. З них офіційно окупованим визнали 1:

село Богданівка.

Територія Часовоярської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Торецькій громаді на карті бойових дій

Торецька міська територіальна громада у Бахмутському районі має 19 населених пунктів. З них окупованими визнані 12:

селище Дружба;

місто Залізне;

село Леонідівка;

селище Неліпівка;

селище Нью-Йорк;

селище Озарянівка;

селище Курдюмівка;

селище Південне;

селище Північне;

селище Шуми;

село Юр’ївка.

Територія Торецької міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Іллінівській громаді на карті бойових дій

Іллінівська сільська територіальна громада у Краматорському районі має 25 населених пунктів. З них в окупації, згідно з даними уряду, перебувають 12:

село Березівка;

село Водяне Друге;

село Гнатівка;

село Зелене Поле;

село Зоря;

село Калинове;

село Нова Полтавка;

село Новооленівка;

село Олександропіль;

село Романівка;

село Стара Миколаївка.

село Тарасівка.

Територія Іллінівської міської територіальної громади станом на кінець вересня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Великоновосілківській громаді на карті бойових дій

Великоновосілківська селищна територіальна громада у Волноваському районі має 29 населених пунктів. З них тимчасово окупованими визнали 19:

село Благодатне;

селище Велика Новосілка;

село Времівка;

селище Золота Нива;

село Макарівка;

село Нескучне;

село Новий Комар;

село Петропавлівка;

село Рівнопіль;

селище Роздольне;

селище Розлив;

село Слов’янка;

село Сторожеве;

село Старомайорське;

село Улакли;

селище Урожайне;

село Шахтарське;

село Шевченко;

селище Ясна Поляна.

Територія Великоновосілківської селищної територіальної громади на кінець вересня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Комарській громаді на карті бойових дій

Комарська сільська територіальна громада у Волноваському районі має 24 населені пункти. З них статус тимчасово окупованих мають 8:

селище Бурлацьке;

село Веселе;

село Вільне Поле;

село Дніпроенергія;

село Запоріжжя;

село Новоочеретувате;

село Скудне;

село Федорівка.

Територія Комарської сільської територіальної громади на кінець вересня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Старомлинівській громаді на карті бойових дій

Всі 14 населених пунктів Старомлинівської сільської територіальної громади у Волноваському районі повністю окуповані:

село Євгенівка;

село Володине;

село Георгіївка;

село Завітне Бажання;

село Керменчик;

село Ключове;

село Малий Керменчик;

село Нова Каракуба;

село Новодонецьке;

село Новомайорське;

село Новопетриківка;

село Орлинське;

село Старомлинівка;

село Ялинське.

Територія Старомлинівської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що росіяни окупували у Вугледарській громаді на карті бойових дій

Вугледарська міська територіальна громада у Волноваському районі має 15 населених пунктів і всі вони в окупації:

село Єгорівка;

село Березове;

село Богоявленка;

село Водяне;

місто Вугледар;

село Давидовське;

село Максимівка;

село Микільське;

село Новоукраїнка;

село Павлівка;

село Пречистівка;

село Солодке;

село Степне;

село Тарамчук;

село Шевченко.

Територія Вугледарської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а білим — сіра зона бойових дій. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Авдіївській громаді на карті бойових дій

Авдіївська міська територіальна громада у Покровському районі має 2 населені пункти, обидва окуповані:

місто Авдіївка;

село Опитне.

Територія Авдіївської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Які населені пункти Мар’їнської громади окупували на карті бойових дій

В склад Мар’їнської міської територіальної громади входять 18 населених пунктів — всі вони в окупації:

село Антонівка;

село Бажане Перше;

село Бажане Друге;

село Георгіївка;

село Єлизаветівка;

село Зоряне;

село Іллінка;

село Катеринівка;

село Костянтинівка;

місто Красногорівка;

село Максимільянівка;

місто Мар’їнка;

село Новомихайлівка;

село Олександропіль;

село Парасковіївка;

село Перемога;

село Романівка;

село Славне.

Територія Мар’їнської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Гродівській громаді на мапі бойових дій

Гродівська селищна територіальна громада у Покровському районі має 32 населених пунктів. З них в окупації, згідно з даними уряду, 16:

село Баранівка;

село Веселе;

село Вовче;

село Воздвиженка;

село Євгенівка;

село Красний Яр;

селище Лозуватське;

село Новоолександрівка;

село Прогрес;

село Тимофіївка;

село Іванівка;

село Лисичне;

село Сергіївка;

село Журавка;

село Крутий Яр;

село Свиридонівка.

Територія Гродівської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Які населені пункти в окупації в Курахівській громаді на карті бойових дій

У Курахівській міській територіальній громаді 28 населених пунктів. Всі вони в окупації:

село Берестки;

село Веселий Гай;

село Вовченка;

село Вознесенка;

село Ганнівка;

село Гігант;

місто Гірник;

селище Гостре;

село Дальнє;

село Дачне;

село Ізмайлівка;

село Іллінка;

село Зеленівка;

село Зоря;

село Костянтинопольське;

село Кремінна Балка;

місто Курахове;

селище Курахівка;

село Новодмитрівка;

село Новоселидівка;

село Острівське;

село Сонцівка;

селище Старі Терни;

село Степанівка;

село Сухі Яли;

село Трудове;

село Успенівка;

село Янтарне.

Територія Курахівської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Очеретинській громаді на карті бойових дій

Очеретинська селищна територіальна громада у Покровському районі має 40 населених пунктів. З них статус окупованих надали 38:

село Архангельське;

село Бердичі;

селище Верхньоторецьке;

село Троїцьке;

село Новоселівка;

село Новоселівка Друга;

село Новоселівка Перша;

село Орлівка;

селище Очеретине;

село Авдіївське;

село Піски;

село Семенівка;

селище Північне;

село Соловйове;

село Степове;

село Тоненьке;

село Водяне;

село Кам’янка;

селище Керамік;

два села Новобахмутівка;

село Новокалинове;

село Василівка;

село Бетманове;

село Лозове;

село Веселе;

село Ясногорівка;

селище Криничне;

село Нетайлове;

село Новопокровське;

село Уманське;

селище Благодатне;

село Межове;

село Сонячне;

село Яснобродівка;

селище Східне;

село Сокіл;

село Невельське.

Територія Очеретинської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Які населені пункти захопили у Селидівській громаді на карті бойових дій

В Селидівській міській територіальній громаді є 9 населених пунктів. Всі вони в окупації:

селище Вишневе;

село Григорівка;

село Новоолексіївка;

село Петрівка;

село Пустинка;

місто Селидове;

місто Українськ;

селище Цукурине;

село Юріївка.

Територія Селидівської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Світлодарській громаді на карті бойових дій

Світлодарська міська територіальна громада у Бахмутському районі має 20 населених пунктів. Усі в окупації:

місто Світлодарськ;

селище Луганське;

селище Миронівський;

село Воздвиженка;

село Дача;

село Кодема;

село Криничне;

село Лозове;

село Миколаївка;

село Миколаївка Друга;

село Миронівка;

село Розсадки;

село Семигір’я;

село Гладосове;

село Доломітне;

село Новолуганське;

село Роти;

село Травневе;

село Одрадівка;

село Зайцеве.

Територія Світлодарської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Новогродівській громаді на карті бойових дій

Новогродівська міська територіальна громада у Покровському районі має 15 населених пунктів, і всі вони в окупації:

село Завітне;

селище Комишівка;

село Мемрик;

село Миколаївка;

село Бажане;

село Орлівка;

село Птиче;

село Галицинівка;

село Долинівка;

село Калинове;

село Карлівка;

село Лісівка;

село Маринівка;

місто Новогродівка;

село Михайлівка.

Територія Новогродівської міської територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що росіяни окупували у Маріупольському районі на карті бойових дій

Маріупольський район визнали повністю окупованим. Це 89 населених пунктів:

село Агробаза;

село Азовське;

село Асланове;

село Афіни;

село Бабах-Тарама;

два села Бердянське;

село Бойове;

село Бурякова Балка;

село Білосарайська Коса;

село Веселе;

два села Водяне;

село Глибоке;

село Гнутове;

село Гранітне;

село Дем’янівка;

село Домаха;

село Захарівка;

село Заїченко;

село Зелений Яр;

село Калинівка;

село Кальчик;

село Кальчинівка;

село Касянівка;

село Катеринівка;

село Келерівка;

село Кирилівка;

село Ключове;

село Комишувате;

село Кременівка;

село Криничне;

село Ксенівка;

село Лебединське;

село Ломакине;

село Лугове;

село Лісне;

село Македонівка;

село Малинівка;

село Малоянисоль;

селище Мангуш;

місто Маріуполь;

село Мелекіне;

селище Микільське;

село Назарівка;

село Новогригорівка;

село Новокраснівка;

село Новороманівка;

село Новоянисоль;

село Огороднє;

село Орловське;

село Павлопіль;

село Паннівка;

село Перемога;

село Пищевик;

село Покровське;

село Портівське;

село Приазовське;

село Приміське;

село Приовражне;

село Пікузи;

село Республіка;

село Рибацьке;

село Садове;

селище Сартана;

село Сергіївка;

село Сопине;

селище Старий Крим;

село Стародубівка;

село Суженка;

селище Талаківка;

село Темрюк;

село Тополине;

село Труженка;

село Українка;

село Урзуф;

два села Федорівка

село Херсонес;

село Червоне;

село Чермалик;

село Черненко;

два села Шевченко;

село Широка Балка;

село Широкине;

село Юр’ївка;

селище Ялта.

Територія Маріупольського району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Волноваській громаді на карті бойових дій

Волноваська територіальна громада з 23 населених пунктів також повністю окупована, це:

село Іванівка;

село Благовіщенка;

село Ближнє;

село Бугас;

село Валер’янівка;

село Василівка;

місто Волноваха;

село Дмитрівка;

селище Донське;

село Зелений Гай;

село Кирилівка;

село Малогнатівка;

село Новоандріївка;

село Новоапостолівка;

село Новогригорівка;

село Новопавлівка;

село Новотатарівка;

село Прохорівка;

село Рибинське;

село Свободне;

село Тарасівка;

село Трудове;

село Трудівське.

Територія Волноваської громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Ольгинській громаді на карті бойових дій

Ольгинська селищна територіальна громада у Волноваському районі з 11 населених пунктів повністю окупована, це:

селище Благодатне;

село Богданівка;

селище Володимирівка;

село Вікторівка;

селище Графське;

село Лісне;

село Миколаївка;

село Новогнатівка;

селище Новотроїцьке;

селище Ольгинка;

село Пільне.

Територія Ольгинської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Мирненській громаді (карта бойових дій)

Мирненська селищна територіальна громада у Волноваському районі з 15 населених пунктів повністю окупована, це:

селище Андріївка;

село Бахчовик;

село Гранітне;

село Дружне;

село Запорізьке;

село Кам’янка;

село Маловодне;

селище Мирне;

село Новогригорівка;

село Новоселівка;

село Новоселівка Друга;

село Обільне;

село Старогнатівка;

село Старомар’ївка;

село Степанівка.

Територія Мирненської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували в Хлібодарівській громаді (мапа бойових дій)

Хлібодарівська сільська територіальна громада у Волноваському районі з 27 населених пунктів повністю окупована, це:

село Анадоль;

село Веселе;

село Вільне;

село Голубицьке;

село Діанівка;

село Затишне;

два села Зачатівка;

село Златоустівка;

село Знаменівка;

село Калинове;

село Кропивницьке;

село Лазарівка;

село Лідине;

село Малинівка;

село Новомиколаївка;

село Новоолексіївка;

село Передове;

село Петрівка;

село Полкове;

село Привільне;

село Рівнопіль;

село Сонячне;

село Степне;

село Стрітенка;

село Хлібодарівка;

село Шевченко.

Територія Хлібодарівської селищної територіальної громади станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Горлівському районі з 2014 року на карті бойових дій

Горлівський район в окупації з 2014 року та має 133 населені пункти, які входять у 9 громад:

Вуглегірська міська громада;

Горлівська міська громада;

Дебальцівська міська громада;

Єнакієвська міська громада;

Жданівська міська громада;

Сніжнянська міська громада;

Хрестівська міська громада;

Чистяківська міська громада;

Шахтарська міська громада.

Територія Горлівського району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Донецькому районі з 2014 року на карті бойових дій

Донецький район в окупації з 2014 року та має 152 населені пункти, які входять у 6 громад:

Харцизька міська громада;

Амвросіївська міська громада;

Донецька міська громада;

Іловайська міська громада;

Макіївська міська громада;

Ясинуватська міська громада.

Територія Донецького району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Що окупували у Кальміуському районі з 2014 року на карті бойових дій

Кальміуський район в окупації з 2014 року та має 154 населені пункті, які входять у 5 громад:

Бойківська селищна громада;

Докучаєвська міська громада;

Кальміуська міська громада;

Новоазовська міська громада;

Старобешівська селищна територіальна громада.

Територія Кальміуського району станом на початок липня 2025 року, червоним позначені окуповані росіянами території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Крім цього, за час повномасштабного вторгнення в окупації побували 37 із 40 населених пунктів Лиманської міської територіальної громади у Краматорському районі. Їх деокупували бійці ЗСУ у 2022 році.

Ще три населені пункти були в окупації та звільнені у Святогірській міській територіальній громаді.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2024 року російські окупанти захопили вже майже 17 тисяч квадратних кілометрів Донецької області. Це близько 64% від загальної площі регіону. Під контролем ЗСУ залишається трохи більше третини Донеччини.