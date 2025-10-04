Фото: depositphotos

З 6 жовтня 2025 року в усіх населених пунктах Дружківської громади комендантська година триватиме довше, а також діятиме спеціальний режим світломаскування. Таке рішення ухвалили через активні обстріли.

Про це повідомив начальник Дружківської військової адміністрації Андрій Панков.

Раніше подібний режим діяв лише у деяких селах громади — Миколайпіллі, Новопавлівці та Софіївці. Тепер же комендантська година поширюється на всю Дружківську громаду і триватиме з 15:00 до 11:00.

Під час цього періоду люди не можуть пересуватись вулицями або перебувати у громадських місцях без спеціальної перепустки. Також забороняють виїжджати або заїжджати у населені пункти без дозволу від військових чи поліції, користуватися зовнішнім освітленням і проводити масові заходи.

Мешканцям радять планувати всі справи до початку комендантської години, носити з собою документи і слідкувати за офіційними повідомленнями.

“У зв’язку з постійними обстрілами та високими ризиками для життя влада наполегливо рекомендує евакуюватися у безпечніші регіони України. Це рішення може врятувати ваше життя та життя ваших рідних”, — зазначив Андрій Панков.

