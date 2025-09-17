Комендантська година діє майже в усіх регіонах України, фото: depositphotos

З початком повномасштабної війни майже в усіх регіонах України запровадили комендантську годину. Скільки вона триває в різних областях та де її немає зовсім — читайте далі.

Що таке комендантська година

У населеному пункті, де президент України встановив воєнний або надзвичайний стан, у певний проміжок часу мешканцям можуть заборонити перебувати на вулицях та у громадських місцях. Таке обмеження називається комендантською годиною.

В Україні комендантська година діє майже в усіх регіонах за винятком Закарпатської області. Тривалість обмеження встановлює обласна військова адміністрація, але в окремих громадах за потреби комендантську годину можуть продовжувати або скорочувати. Наприклад, у новорічну ніч-2023 в Києві одноразово скоротили комендантську годину: обмеження почали діяти не о 22:00, а о 23:00.

У більшості областей країни комендантська година починається о 23:00 та триває до 05:00. Актуальної офіційної інформації що комендантської години у Луганській області нині немає, адже цей регіон перебуває під контролем окупантів.

Скільки триває комендантська година в регіонах України (станом на 5 травня 2025-го)

Вінницька область (Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Хмільник та ін.)

З 00:00 до 5:00

Волинська область (Луцьк, Ковель, Володимир, Камінь-Каширський та ін.)

З 00:00 до 5:00

Дніпропетровська область (Дніпро, Вільногірськ, Жовті Води, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Новомосковськ, Павлоград, Покров, Першотравенськ, Тернівка та ін.)

З 00:00 до 5:00 (за винятком трьох районів: у Нікопольському районі вона діє з 23:00 до 04:00, у Самарівському — з 23:00 до 05:00 (у місті Самара — з 00:00 до 05:00), а в Синельниківському районі — з 21:00 до 05:00.

Донецька область (Краматорськ, Покровськ, Костянтинівка, Мирноград, Курахове та ін.)

Комендантська година на Донеччині залежить від наближеності населених пунктів до лінії фронту. У більшості населених пунктів вона триває з 21:00 до 5:00. У тих, які наближені до бойових дій до 10 км, з 15:00 – 11:00. Наводимо їхній повний перелік:

Сіверська громада: м. Сіверськ, с. Дронівка, с. Платонівка, с. Серебрянка, с. Григорівка, с. Свято-Покровське, с. Різниківка.

Соледарська громада: с. Васюківка, с. Бондарне, с. Пазено, с. Федорівка, с. Хромівка, с. Голубівка, с. Міньківка, с. Оріхово-Василівка, с. Привілля, с-ще Виїмка, с-ще Спірне, с. Діброва, с. Липівка, с. Никифорівка, с. Федорівка Друга.

Торецька громада: с-ще Новоспаське, с-ще Щербинівка, с. Леонідівка, с-ще Валентинівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Кримське, с-ще Суха Балка.

Званівська громада: с. Переїзне, с. Званівка, с. Верхньокам’янське, с. Кузьминівка.

Великоновосілківська громада: с. Багатир, с. Андріївка, с-ще Розлив, с. Костянтинопіль, с. Новопіль, с. Новосілка, с. Олексіївка, с. Зелений Кут, с. Новоукраїнка, с-ще Одрадне, с. Зелене Поле.

Комарська громада: с. Привільне, с. Вільне Поле, с-ще Бурлацьке, с-ще Шевченко, с. Воскресенка, с. Новоочеретувате, с. Скудне, с. Дніпроенергія, с. Веселе, с. Федорівка, с. Комар, с-ще Перебудова, с-ще Комишуваха.

Лиманська громада: с-ще Зарічне, с. Торське, с-ще Ямпіль, с. Рідкодуб, с. Карпівка, с. Новомихайлівка, с. Липове, с. Катеринівка, с-ще Нове, с. Терни, с. Ямполівка, с. Колодязі, с. Іванівка, с. Новосадове, с-ще Мирне, с. Середнє, с. Зелена Долина, с-ще Ставки, с-ще Дробишеве, с. Дерилове, с-ще Новоселівка, с. Закітне, с-ще Ярова, с-ще Олександрівка, с. Соснове, с. Коровій Яр, с. Крива Лука, с. Озерне, с. Діброва, с. Каленики, с. Рубці, с. Лозове, с. Вовчий Яр, с. Шандриголове, с. Яцьківка, с. Кримки.

Миколаївська громада: с. Малинівка, с. Тихонівка.

Дружківська громада: с. Миколайпілля, с. Новопавлівка, с. Софіївка.

Костянтинівська громада: усі населені пункти

Іллінівська громада: усі населені пункти

Покровська громада: м. Покровськ, м. Родинське, с. Троянда, с. Лисівка, с. Гнатівка, с. Даченське, с. Зелене, с. Новопавлівка, с. Новоукраїнка, с. Ріг, с. Сухий Яр, с-ще Чунишине, с-ще Шевченко, с. Гришине, с. Новоєлизаветівка, с-ще Котлярівка, с-ще Надіївка, с. Нововасилівка, с. Новооленівка, с. Новотроїцьке, с. Успенівка, с-ще Новопустинка, с. Новоолександрівка, с. Вовкове, с. Звірове, с. Піщане, с. Солоне, с-ще Леонтовичі, с-ще Котлине, с. Богданівка, с. Ясенове, с. Українка, с. Троїцьке, с. Срібне, с. Преображенка, с. Горіхове, с. Новоандріївка, с. Запоріжжя, с. Відродження.

Гродівська громада: с. Миколаївка, с. Козацьке, с. Промінь, с-ще Новоекономічне, с. Балаган, с. Федорівка, с. Михайлівка, с. Малинівка, с. Шевченко Перше, с. Мирне, с. Миролюбівка, с. Єлизаветівка, с. Новоторецьке.

Удачненська громада: с. Молодецьке, с. Муравка, с. Новомиколаївка, с. Новосергіївка, с. Сергіївка, с-ще Удачне.

Мирноградська громада: м. Мирноград, с. Рівне, с. Красний Лиман, с. Сухецьке.

Добропільська громада: м. Добропілля, м. Білицьке, с-ще Водянське, с-ще Світле, с-ще Новий Донбас, с-ще Чернігівка, с-ще Шевченко, с. Ганнівка.

Шахівська громада: с. Вільне, с. Дорожнє. с. Кучерів Яр. с-ще Нове Шахове, с. Торецьке, с. Шахове.

Житомирська область (Житомир, Бердичів, Коростень, Звягель та ін.)

З 00:00 до 5:00

Закарпатська область (Ужгород, Берегове, Мукачево, Рахів, Тячів, Хуст та ін.)

Обмежень на пересування у цьому регіоні немає.

Запорізька область (Запоріжжя, Оріхів і Гуляйполе)

З 23:00 до 5:00 в обласному центрі та населених пунктах Запорізького району.

З 21:00 до 5:00 в інших населених пунктах, крім тимчасово окупованих.

Івано-Франківська область (Івано-франківськ, Калуш, Верховина, Коломия, Косів, Надвірна та ін.)

З 00:00 до 5:00

Київська область та місто Київ (Біла церква, Бориспіль, Бровари, Буча, Ірпінь, Гостомель, Вишгород, Обухів, Фастів та ін.)

З 00:00 до 5:00

Кіровоградська область (Кропивницький, Олександрія, Новоукраїнка та ін.)

З 00:00 до 4:00

Львівська область (Львів, Дрогобич, Золочів, Самбір, Стрий, Червоноград, Яворів та ін.)

З 00:00 до 5:00

Миколаївська область (Миколаїв, Баштанка, Вознесенськ, Первомайськ та ін.)

З 00:00 до 5:00 (за винятком Очакова, де комендантська година триває з 23:00 до 5:00)

Одеська область (Одеса, Березівка, Білгород-Дністровський, Болград, Ізмаїл, Рені, Подільськ, Роздільна)

З 00:00 до 5:00

Полтавська область (Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород та ін.)

З 00:00 до 4:00

Рівненська область (Рівне, Дубно, Вараш, Острог, Березне, Здолбунів, Корець, Костопіль, Радивилів та ін.)

З 00:00 до 5:00

Сумська область (Суми, Охтирка, Ромни, Конотоп, Шостка та ін.)

З 23:00 до 5:00

Тернопільська область (Тернопіль, Бережани, Борщів, Бучач, Заліщики, Збараж, Зборів, Кременець, Чортків, Теребовля та ін.)

З 00:00 до 5:00

Харківська область (Харків, Чугуїв, Лозова, Куп’янськ, Красноград, Ізюм, Богодухів та ін.)

З 23:00 до 5:00

Херсонська область (Херсон, Високопілля)

З 21:00 до 5:00 (за винятком тимчасово окупованих населених пунктів)

Хмельницька область (Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Нетішин, Славута, Волочиськ, Старокостянтинів та ін.)

З 00:00 до 5:00

Черкаська область (Черкаси, Ватутіне, Жашків, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань та ін.)

З 00:00 до 4:00

Чернівецька область (Чернівці, Новодністровськ, Вижниця, Кіцмань, Новоселиця, Хотин та ін.)

З 00:00 до 04:00

Чернігівська область (Чернігів, Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки та ін.)

З 00:00 до 4:00

Часті питання

Кому можна їхати в комендантську годину?

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях. Винятки — наявність спецдозволу, службове завдання, необхідність дістатися до укриття під час повітряної тривоги.

Де в Україні немає комендантської години 2025 року?

Місто Ужгород, а також уся Закарпатська область. Це єдиний регіон, де немає комендантської години.

Яка комендантська година в Києві?

Обмеження комендантської години в Києві тривають щодня з 00:00 до 05:00.

До котрої години можна гуляти в Україні?

До початку комендантської години, яка зазвичай починається о 00:00 або 23:00. В деяких регіонах обмеження починаються з 21:00 (в окремих населених пунктах Донецької, Запорізької та Херсонської областей). У деяких містах і селах Донеччини комендантська година починається о 15:00. Конкретний час потрібно уточнювати за місцем проживання.

Який штраф за їзду в комендантську годину?

Людину, яка порушує комендантську годину, можуть затримати правоохоронці для встановлення особи. Залежно від ситуації загрожує штраф, громадські/виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Якщо порушник вчиняє опір, йому загрожує штраф від 17 000 до 34 000 грн або позбавлення волі до п’яти років.

Також Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає штрафи за перебування у нічний час на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток: від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн). За повторне порушення протягом року штраф зростає до 100-200 мінімумів (1700-3400 грн).

Він передбачає винятки: рух до чи з укриттів під час повітряної тривоги, надання медичної допомоги, супровід поранених, евакуація людей або рятування майна, а також інші випадки, що загрожують життю та здоров’ю.

Крім того, штрафи передбачені за перебування в населених пунктах, де триває обов’язкова евакуація: перше порушення — 30-50 мінімумів (51850 грн), повторне протягом року — 10-200 мінімумів (1700-3400 грн).

Законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді, але ще не розглядався депутатами.

Дотримання комендантської години — це вимога воєнного стану. Якщо ви хочете підібрати правильні слова для тих, хто служить, перегляньте фрази щоб підтримати людину, яка на війні.