Дружківка залишається майже добу без світла через російські удари: яка там ситуація

"Пункт незламності" у Дружківці. Ілюстративне фото: "drucity"

Дружківка вже майже добу знеструмлена через обстріли окупаційних військ. Відновити світло наразі складно через морозну температуру повітря та постійні обстріли.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що нині посадовці працюють над шляхами відновлення електрики — для цього задіяли усі відповідні служби. Обіцяють повернути світло до громади у “найкоротші терміни”.

Водночас завдяки засобам альтернативного живлення у Дружківці працює мобільний зв’язок та подають тепло в будинки. Також цілодобово працюють “пункти незламності”. Їх також забезпечили опаленням, світлом, інтернетом, медикаментами та зонами відпочинку, а ще організували цілодобове харчування.

“Всі разом ми робимо все можливе для забезпечення нормальних умов життя у громадах, де це дозволяє безпекова складова. Проте ворог значно посилив обстріли, чим ускладнюється і відновлення пошкоджених мереж. Вкотре наголошую на необхідності евакуації з Дружківки та інших прифронтових громад”, — написав Філашкін.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах біженців передало п’ятьом громадам Донецької області зарядні станції та генератори. Їх розмістять у “пунктах незламності”.