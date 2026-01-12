П’ять громад Донеччини отримали зарядні станції та генератори від ООН (деталі)

Зарядні станції. Ілюстративне фото: "Європейська правда"

Агентство ООН у справах біженців передало п’ятьом громадам Донецької області зарядні станції та генератори. Їх розмістять у “пунктах незламності”.

Про це повідомили у Донецькій ОДА.

Там розповіли, що п’ять громад регіону отримали загалом 15 зарядних станцій від Агентства ООН у справах біженців, однак які саме — не кажуть. Ця підтримка має забезпечити безперебійну роботу “пунктів незламності” під час аварійних чи планових знеструмлень.

Окрім зарядних станцій благодійники передали Дружківській громаді чотири генератори. Зі слів посадовців, устаткування має підвищити енергетичну автономність об’єктів критичної інфраструктури.

“Надана допомога є вагомим внеском у підтримку громад Донецької області та сприяє забезпеченню стабільної роботи органів місцевого самоврядування в умовах триваючих безпекових викликів”, — пишуть в Донецькій ОДА.

Нагадаємо, раніше Агентство ООН у справах біженців передало Олександрівській громаді мобільну фільтрувальну станцію. Підтримка дозволить забезпечити водою населені пункти, у яких виникли проблеми з постачанням через російські удари.