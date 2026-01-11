Олександрівська громада отримала мобільну фільтрувальну станцію від благодійників

Підтримати
Агентство ООН у справах біженців передало Олександрівській громаді мобільну фільтрувальну станцію та зарядні станції. Підтримка дозволить забезпечити водою населені пункти, у яких виникли проблеми з постачанням через російські удари. 

Про це повідомили у Донецькій ОВА. 

За їхніми даними устаткування передали благодійники зі спеціалізованого агентства ООН, яке займається справами біженців. Серед підтримки — мобільна фільтрувальна станція та п’ять зарядних станцій. 

Зі слів очільниці Олександрівської ВА Людмили Борисевич, нині на території громади працюють 17 очисних споруд, однак їх не вистачає на 42 населені пункти. 

“Машина обладнана водоочисною спорудою, має свій генератор дизельний, коли не буде живлення ззовні. Можемо начистити води до півтора куба та роздавати її там, де немає зовсім можливості брати її з водойми”, — розповіли у Донецькій ОВА. 

Благодійна допомога від ООН для Олександрівської громади. Фото: ДонОВА

Водночас зарядні станції використають для доукомплектування “пунктів незламності” на території громади. Місцеві зможуть підзарядити свої гаджети, уточнили посадовці. 

Благодійна допомога від ООН для Олександрівської громади. Фото: ДонОВА

Нагадаємо, влада Донеччини до весни 2026 року замовила обслуговування ще понад 1300 кілометрів місцевих доріг за 45 мільйонів гривень. Для цього обласний департамент оголосив тендер на експлуатаційне утримання автошляхів. 

