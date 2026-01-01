Робота спецтехніки на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Влада Донеччини до весни 2026 року замовила обслуговування ще понад 1300 кілометрів місцевих доріг за 45 мільйонів гривень. Для цього обласний департамент оголосив тендер на експлуатаційне утримання автошляхів, який передбачає зимове прибирання, боротьбу з ожеледицею та постійний контроль за станом покриття.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи Prozorro.

Послуги мають надати до 31 березня 2026 року. Йдеться про обслуговування мережі місцевих автошляхів на підконтрольній території Донеччини загальною протяжністю 1 365 кілометри. Роботи виконуватимуть відповідно до щомісячних планів-завдань та дефектних актів, які затверджує замовник.

У межах тендеру підрядник готуватиме піщано-соляну суміш проти ожеледиці, розвозитиме її дорогами, чиститиме сніг плугами та тракторами, прибиратиме сміття з узбіч і регулярно перевірятиме стан шляхів. Загалом посипати протиожеледними матеріалами планують понад 145 мільйонів квадратних метрів покриття.

Зазначимо, оскільки замовник подаватиме акти, то оплачуватимуть роботи по факту необхідності. Якщо сніг потане — це обійдеться бюджету дешевше.

У вартість договору заклали окремий “запас” грошей — понад 4,2 мільйона гривень, якими зможуть покривати непередбачені витрати під час робіт, якщо щось піде не за планом.

Компанії, які захочуть узяти участь у тендері, повинні “заморозити” в банку гарантію на 450 тисяч гривень щонайменше на чотири місяці — це свого роду фінансова страховка для замовника.

Згідно з умовами закупівлі, підрядник повинен мати власну або орендовану дорожню техніку — зокрема самоскиди, трактори, навантажувачі, бульдозери та комбіновані дорожні машини, а також досвід виконання аналогічних договорів у 2021–2025 роках.

Таким чином, до весни 2026 року обласна влада планує забезпечити базове утримання місцевих доріг Донеччини, аби зберегти проїзд на ключових напрямках у зимовий період та мінімізувати ризики для руху транспорту.

Раніше ми писали про аналогічний тендер. В листопаді уклали договір на близько 48 мільйонів гривень на утримання доріг до кінця 2025 року. Тоді підряд отримала фірма, яка вже не раз опікувалася дорогами в регіоні й фігурувала в кримінальних справах.