Влада Донеччини витратить близько 48 мільйонів гривень на утримання доріг: де проведуть ремонт і хто отримав підряд

Усунути недоліки покриття й підготувати дороги до зимового періоду мають у Краматорському районі. Зробить це компанія, яка вже не раз опікувалася дорогами в регіоні й фігурувала в кримінальних справах.

Про тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи електронних закупівель Prozorro.

Роботи, зокрема, передбачають видалення пошкодженого шару покриття за допомогою холодного фрезерування, засипання промоїн і просідань, усунення вибоїн, укріплення узбіч, а також приготування піщано-соляної суміші для очищення доріг від снігу та розподілення її спеціальною машиною. Загалом їх проведуть на 1400 кілометрах автомобільних шляхів регіону.

“Стан автомобільних доріг відіграє важливу роль для проведення заходів з евакуації цивільного населення, забезпечення логістики області. Відновлення дорожнього покриття сприяє сталому руху та безпеці учасників дорожнього руху на автомобільних дорогах”, — пояснили проведення закупівлі в Департаменті розвитку базових галузей промисловості у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

Там додали, що утримання доріг коштом обласного й державного бюджетів замовили саме в Краматорському районі. Роботи проводитимуть без перекриття руху, тож вони не впливатимуть на проїзд автомобілів. Перенаправляти транспортний потік іншими маршрутами не будуть.

Триватимуть роботи до кінця 2025 року. За близько 48 мільйонів гривень їх проведе ТОВ “Білдгруп”. За інформацією аналітичної системи YouControl, крім цього підряду, протягом року компанії 13 разів замовляли утримання або поточний ремонт доріг — усі, крім одного, в Донецькій області.

Раніше Вільне Радіо писало, що ТОВ “Білдгруп” фігурувала у кримінальних справах, що стосуються привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Один із засновників компанії є Віктор Коркішко, зареєстрований в окупованому Донецьку. У 2013 році він був керівником Донецького облавтодору, а з 2010-го — депутатом Будьонівської райради у Донецьку від “Партії регіонів”.

Нагадаємо, до кінця 2025 року на Донеччині ремонтуватимуть частину дороги Слов’янськ — Адамівка. Через це рух транспорту на ній дозволять однією смугою.