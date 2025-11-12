Дорожні роботи. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Провести ремонт збираються на частині дороги місцевого значення Слов’янськ — Адамівка (в бік Харківської області). Через це до кінця року рух транспорту тут дозволять лише однією смугою.

Про таке журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера, розміщеного на платформі електронних закупівель Prozorro.

Планують зняти верхній шар асфальту за допомогою холодного фрезерування, усунути вибоїни й улаштувати вирівнюючий шар покриття. Також там мають намір оновити узбіччя, очистити систему водовідведення й вирізати кущі, що погіршують видимість.

Відремонтують загалом 11,5 км дороги. Протягом оновлення рух на ділянці дозволять лише однією смугою. Попередньо проїхати нею зможуть понад 150 авто на добу.

За це підряднику, який запропонує найменшу ціну, можуть заплатити понад 13,4 мільйона гривень з обласного бюджету. Втім виконавця ще шукають.

Подавати пропозиції учасники тендеру можуть до 20 листопада 2025 року.

Нагадаємо, у липні на іншій ділянці дороги Слов’янськ-Адамівка проводили поточний ремонт. Його робили на перших 1,8 кілометра траси.