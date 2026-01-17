У Дружківській громаді планують відкрити два додаткові “пункти незламності”

"Пункт незламності" у Дружківці. Ілюстративне фото: drucity

Станом на січень 2026 року у Дружківській громаді працюють п’ять “пунктів незламності”. Голова громади запевняє, що вони забезпечені електроенергією, теплом, інтернетом, питною водою, медикаментами, продуктами та технікою. Для місцевих жителів також планують відкрити ще два такі пункти.

Про ситуацію у місті розповів начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков.

“Уже найближчим часом планується відкриття ще двох пунктів, адже розуміємо, наскільки важливою є їх доступність для людей у складних умовах”, — пише Андрій Панков.

За його словами, волонтери допомагають забезпечувати “пункти незламності” гарячими стравами.

Нагадаємо, у Кропивницькому відкрили центр для переселенців з Дружківки, Краматорська та Новодонецького. Тут можна отримати гуманітарну, юридичну, психологічну допомогу.