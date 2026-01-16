Підтримати
RU
Підтримати

У Кропивницькому відкрили центр для переселенців з Дружківки, Краматорська та Новодонецького

Ганна Назарова
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У центрі можна отримати гуманітарну, юридичну, психологічну допомогу. 

 

Про відкриття повідомили у Дружківській МВА.

Центр розташований за адресою: Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. 

Контактний телефон: (099) 427-99-17.

У центрі переселенці зможуть отримати гуманітарну допомогу, а також безоплатні консультації юриста, психолога та соціального працівника. Фахівці допомагатимуть із соціальними питаннями та надаватимуть необхідні роз’яснення.

Нагадаємо, Вільне Радіо зібрало на мапу гуманітарні хаби для переселенців з різних громад Донецької області.

Завантажити ще...