У Кропивницькому відкрили центр для переселенців з Дружківки, Краматорська та Новодонецького

У центрі можна отримати гуманітарну, юридичну, психологічну допомогу.
Про відкриття повідомили у Дружківській МВА.
Центр розташований за адресою: Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53.
Контактний телефон: (099) 427-99-17.
У центрі переселенці зможуть отримати гуманітарну допомогу, а також безоплатні консультації юриста, психолога та соціального працівника. Фахівці допомагатимуть із соціальними питаннями та надаватимуть необхідні роз’яснення.
