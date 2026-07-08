Де шукати гуманітарні штаби для ВПО в Україні, Фото: depositphotos

По всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності ми зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.

Про гуманітарні штаби для переселенців з Донеччини Вільному радіо повідомили в департаменті соцзахисту Донецької ОДА у відповідь на інформаційний запит.

На сьогодні в різних містах України працюють 102 гуманітарних штаби. Ми зібрали їх усі на одній мапі та також створили окремі мапи для переселенців з кожної з громад нижче.

У більшості з цих центрів і штабів переселенці надається така допомога переселенцям з Донецької області: консультативні послуги, психологічну та гуманітарна підтримка. Нижче наводимо повний перелік усіх таких організацій.

Гуманітарні центри для переселенців з Донеччини: адреси, номери та види допомоги

Лиманська міська військова адміністрація

Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Благовісна, 43

Телефон: (099) 373-25-33

Графік роботи: понеділок – четвер 8.00 – 16.30, п’ятниця 08.00 – 15.30

Краматорська міська військова адміністрація

“Наш Краматорськ. Ми разом все подолаємо”

Адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, 12

Телефон: (066) 599-03-67

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00, субота 09:00-15:00

Адреса: м. Київ, вул. Завальна 1в (метро Осокорки)

Телефон: (050) 055-50-96

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00, субота 09:00-15:00

Яку допомогу надають: інформування, консультування, гуманітарна допомога

Центр підтримки ВПО Краматорського району “Ми Разом”

Адреса: м. Полтава, вул. Ю. Матвійчука, 115

Дружківська міська військова адміністрація

Центр підтримки ВПО Дружківської міської територіальної громади:

Адреса: Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53,

Телефон: (099) 427-99-17;

Адреса: Одеса, вул. Троїцька, 45,

Телефон: (095) 636-52-19.

Графік роботи: понеділок – четвер 9.00-17.00, п’ятниця 9.00-16.00

Новодонецька селищна територіальна адміністрація

Центр підтримки ВПО Новодонецької територіальної громади:

Адреса: Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53,

Телефони: (066) 706-66-32, (066) 024-61-00

Краматорська РДА (Краматорський район)

Адреса: м. Дніпро, просп. Яворницького, 42

Телефони: (098) 230-77-03 (гаряча лінія для переселенців зі всього Краматорського району), (066) 284-67-95

Графік роботи: понеділок-субота 10:00-17:00

Яку допомогу надають: юридична та психологічна допомога, сімейний лікар (приймає кожного дня крім понеділка), лікар-акушер, безкоштовний мазок на онкомаркери для жінок, проведення освітніх, навчальних та мотиваційних заходів, допомога з гуманітарних питань тощо.

Адреса: м. Полтава, вул. Ю. Матвійчука, 115

Телефон: (050) 873 16 96

Авдіївська міська військова адміністрація

Хаб “Авдіївка. Вільні люди. Так було, так буде”

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5

Телефони: (068) 030-45-07, (050) 959-22-14, (095) 600-40-26

Графік роботи: понеділок-четвер 08:00-17:00, субота 08:00-16:00

Яку допомогу надають: надання консультацій з соціальних питань; супровід при оформленні соціальних виплат; допомога в отриманні психологічної підтримки, видача гуманітарної допомоги

Гуманітарний хаб “Незламна Авдіївка”

Адреса: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Українська, 12

Телефон: (098) 797-20-16

Яку допомогу надають: гуманітарна, психологічна, соціальна підтримка

Гуманітарний хаб “ВПОраємось”

Адреса: Київська область, Бровари, вул. Лагунової, 10

Телефон: (063) 374 66 90

Адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Оборонців, 15

Телефон: (093) 802-58-25

Адреса: Кривий Ріг, вул. Гетманська, 5

Телефон: (095) 60-34-307

Адреса: Київ, вул. Будищанська, 4,

Телефон: (050) 223 42 37

Адреса: Запоріжжя, вул. Сталеварів, 8,

Телефон: (066) 637 37 40

Адреса: Кременчук, пр-т. Свободи, 130,

Телефон: (095) 249 48 88

Адреса: Одеса, вул. Канатна, 83,

Телефон: (068) 211-29-86

Волноваська райдержадміністрація

Адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 10

Телефон: (099) 451-28-58

Графік роботи: вівторок-субота, 09:00-16:00

Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Нігояна, 77, каб. 4

Телефон: (066) 906-90-71

Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 09:00-15:00

Адреса: м. Київ, Дарницький район, вул. Поліська, 28

Телефон: (093) 199-74-54

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00

Адреса: м. Запоріжжя, пр-т Гоголя, 64

Телефон: (050) 703-94-27

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00

Адреса: м. Київ, вул. Юрія Литвинського, 35

Телефон: (095) 349-54-19

Яку допомогу надають: видача та облік гуманітарної допомоги, видача одягу дорослим та дітям тощо.

Центр підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”

Адреса: Одеса, вул. Косівська, 2Д

Телефон: (075) 352-50-01

Великоновосілківська селищна територіальна громада

Центр підтримки мешканців Великоновосілківської громади

Адреса: м. Олександрія, просп. Соборний, 26

Телефон: (050) 884 06 48

Мирненська селищна територіальна громада

Гуманітарно-культурний хаб “Мирне серце Донеччини” Мирненської СВА

Адреса: Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Тиха, 126

Телефон: (095) 130-29-60

Курахівська міська військова адміністрація

Адреса: м. Дніпро, вул. Філософська, 39 А

Телефон: (095) 025-88-41

Графік роботи: понеділок-четвер 12:00-16:00 освітня локація, 10:00-12:00 адміністративна локація

Які послуги надають: освітні послуги, психологічна консультація, логопед

Адреса: Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Виробнича, 23

Телефон: (066) 305- 61-62, (096) 868-67-06​

Гродівська міська військова адміністрація

Центр підтримки ВПО Гродівської громади

Адреса: Дніпро, вул. Воскресенська, 27

Телефон: (050) 634-70-79

Новогродівська міська військова адміністрація

Адреса: Дніпропетровська область, Павлоград, вул. Лобановського, 10,

Телефони: (099) 278-18-05, (095) 352-62-51

Мар’їнська міська військова адміністрація

Адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 38/2

Телефон: (099) 635 56 24

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-15:00

Адреса: Жовті Води, бул. Хмельницького, 39

Телефон: (066) 085-71-53

Яку допомогу надають: надання інформаційної, консультативної та первинної правової допомоги, реєстрація на отримання гуманітарної допомоги (продуктових та гігієнічних наборів).

Покровська міська військова адміністрація

Гуманітарний хаб “Єднання”, графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00

Адреса: Львівська область, м. Шептицький, вул. Сокальська, 16

Телефон: (099) 156 35 66

Адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 128

Телефон: (099) 403-46-09

Адреса: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 5, каб. 126

Телефон: (050) 524-85-23

Адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Духновича, 2

Телефон: (068) 982-86-33

Адреса: Дніпро, вул. Кавалерійська, 9

Телефон: (099) 269-70-55

Адреса: Харків, вул. Дерев’янка, 46

Телефон: (095) 571-47-54

Яку допомогу надають: інформаційно-консультативна, гуманітарна допомога.

Гуманітарний Хаб Покровського району “Простір добра”

Адреса: Кам’янське, вулиця Пузирьова, 21 А,

Телефон: (095) 116 08 95

Мирноградська міська військова адміністрація

Публічний простір підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади “З Мирноградом в серці”

Адреса: Дніпро, вул. Воскресенська, 41 (каб. 106)

Телефон: (066) 578-10-07, (050) 648-15-19

Добропільська міська військова адміністрація

ХАБ “Добропільщина – сила єднання”

Адреса: Дніпро, вул. Воскресенська, 41

Телефони: (099) 214-12-25, (066) 867-16-17

Бахмутська районна державна адміністрація

Адреса: м. Київ, вул. Юрія Литвинського, 35

Телефон: (099) 137-50-21

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-16:00

Адреса: м. Дніпро, б. Слави, 46

Телефон: (066) 771-58-48

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00

Адреса: м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30, офіс 412

Телефон: (099) 137-51-75

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00

Адреса: м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна, 27

Телефон: (099) 137-51-19

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00

Яку допомогу надають: консультативна допомога, гуманітарна допомога.

Світлодарська міська військова адміністрація

Адреса: Полтава, вул. Гоголя, 7, офіс 105

Телефон: (095) 128-85-53

Яку допомогу надають: консультативна допомога, соціалізація переселенців.

Торецька міська військова адміністрація

Освітня локація

Адреса: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 36, кімната 20

Телефон: (050) 220-79-28

Графік роботи: вівторок, п’ятниця, 14:00-17:00

Яку допомогу надають: освітні послуги, психологічна допомога, навчально-виховна діяльність, проведення заходів для дітей

Адреса: Ірпінь, ул. Мечнікова, 118

Телефон: (099) 781-65-32

Яку допомогу пропонують: кімнати для розвитку дітей, психологічна допомога

Соціально-психологічний хаб “З Торецьком в серці”

Адреса м. Черкаси, вул. Сінна, 20

Телефон: (095) 394-45-89

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-16:00

Яку допомогу надають: юридична допомога, допомога з користуванні застосунком “Дія” для людей похилого віку, психологічна, медична, гуманітарна допомога, заходи для дітей

Соціально-психологічні хаби Торецької громади

Адреса: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 40 А, каб. 12

Телефон: (099) 224-31-02

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-16:00

Адреса: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 2 А, каб. 7

Телефон: (097) 725-05-10

Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 08:00-18:00

Адреса: м. Хмельницький, вул. Соборна, 9, третій поверх, каб. 302

Телефон: (099) 466 38 13

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-16:00

Центр підтримки мешканців Торецької громади

Полтавська область, Кременчук, вул. Маслова, 8, (063) 546-76-87

Культурний простір Торецької громади

Дніпро, просп. Лесі Українки, 55, (050) 611-04-38, (050) 930-63-22

Центр життєстійкості Торецької громади

Київ, вул. Вишгородська, 67, (066) 456-71-70

Також від Торецької МВА в трьох містах медичні послуги надають лікарки:

м. Хмельницький: (095) 464-84-64 Пец Лариса Миколаївна (сімейна лікарка)

м. Київ: (050) 832-43-01 Шуріберко Юлія Станіславівна (психологиня)

м. Дніпро: (099) 224-31-02 Міщенко Ірина Петрівна (сімейна лікарка)

Бахмутська міська військова адміністрація

Осередок підтримки мешканців Бахмутської громади “З Бахмутом у серці”

Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 1б

Телефон: (093) 813-80-26

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00

Яку допомогу надають: безоплатна гуманітарна допомога, допомога з соціальними, адміністративними, юридичними питаннями, а також проведення різноманітних заходів для дітей та родин, творчі, корекційні заняття та інше

Адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Хмельницького,23

Телефон: (095) 010-33-09

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00

Адреса: м. Харків, вул. вул. Потебні, 11

Телефон: (066) 521 07 17

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00

Адреса: м. Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, 8

Телефон: (095) 397 16 76

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 11:00-17:00

Адреса: м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14 Б,

Телефон: (066) 618 52 17

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-16:00, у суботу та неділю проходять спортивні, культурні і освітні заходи

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 3

Телефон: (099) 428-96-44

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-16:00

Адреса: м. Полтава, вул. Козака, 3А

Телефон: (099) 707-49-01

Telegram центру

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00

Часовоярська міська військова адміністрація

Центр допомоги переселенцям: Київ, вул. Сергія Набоки (Бажова, 9А)

Телефон: (050) 598-71-96.

Графік роботи: вівторок, четвер 10:00-15:00, неділя 12:00-16:00

гуманітарний центр “Мій Часів Яр”: Кременчук, вул. Переяславська, 42,

Телефон: (066) 796-35-05

Удачненська військова адміністрація

Адреса: Павлоград, Дніпровська, 172 Б

Телефон: (098) 314 16 08

Шахівська військова адміністрація

Координаційний центр надання допомоги ВПО Шахівської сільської ради “МИпоРяд”

Адреса: Черкаська область, Золотоніський район, с. Кропивна, вул. Шкільна, 35

Телефон: (050) 015-04-48

Маріупольська територіальна громада

Центри “ЯМаріуполь”:

Яку допомогу надають: психологічна, медична, юридична та гуманітарна допомога

Побутові центри (“ЯМаріуполь. Турбота”):

м. Одеса, вул. Пішонівська, З0а

м. Київ, вул. Магнітогорська, 9

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 152

м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 10

м. Львів, вул. Замарстинівська, 120-б (вхід з вул. Липинського)

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 85

м. Рівне, вул. Пластова, 27 (2 поверх)

Телефони: (050) 345-15-55, (067) 345-15-55

Яку допомогу надають: послуги стоматолога, перукаря, лікаря, пральня, кімната матері та дитини, швейні майстерні, дитячий простір

Маріупольська РДА

Центр підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу”

Адреса: м. Львів, вул. Караджича, 29Б.

Телефон: (067) 189-00-07, (096) 662-09-60.

Адреса: м. Київ, вул. Преображенська, 25,

Телефон: (099) 213 22 58

Адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, 6,

Телефон: (098) 501 76 77

Яку допомогу надають: психологічна, медична, юридична, гуманітарна.

Комарська селищна військова адміністрація

Гуманітарний хаб “Добро в долонях”

Адреса: Дніпропетровська область, селище Покровське, вул. Д. Яворницького, 128

Телефон: (068) 914-54-22

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-14:00

Які послуги надають: первинна правова допомога, консультаційні послуги, допомога у працевлаштуванні, психологічна допомога, гуманітарна допомога

Центр підтримки ВПО Комарської громади

Адреса: Синельникове, вул, Каштанова, 27 А,

Телефон: (066) 093-53-36​

Очеретинська селищна військова адміністрація

Адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, п-т Конституції, 30, офіс 103

Телефон: (050) 754-19-31

Яку допомогу надають: інформаційна, психологічна, консультативна, правова, гуманітарна, медична

Адреса: Дніпропетровська область, Павлоград, вул. Повстання, 1А

Телефон: (099) 719-09-08, (099) 719-09-07, (050) 950-32-57

Соледарська міська військова адміністрація

Адреса: м. Дніпро, просп. Героїв, 30 Д

Телефон: (050) 065-40-04

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00

Адреса: м. Київ, вул. Бориславська, 72/3

Телефон: (095) 463-06-57

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-15:00

Адреса: м. Черкаси, вул. Сінна, 20

Телефон: (050) 980-98-14

Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00

Які послуги надають: гуманітарна, соціальна, медична, психологічна підтримка

Селидівська міська військова адміністрація

Центр підтримки ВПО “Селидове.UA”:

Адреса: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30 А ,

Адреса: Дніпропетровська область, Кам’янське, Вул. В. Стуса, 15 Б,

Адреса: Волинська область, Нововолинськ, бул. Шевченка, 7

Телефон: 0 800 33 64 54

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Донецька облдержадміністрація

“СпівДія-Хаб. Донецька область”

Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 5

Телефон: (099) 431-74-37

Яку допомогу надають: гуманітарна допомога

“Культурний хаб Донеччина”

Адреса: м. Київ, проспект Оболонський, 21б

Телефон: (050) 806-12-26

Яку допомогу надають: проведення мистецьких заходів та кінопоказів, семінарів, тренінгів, культурно-мистецьких акцій, майстер-класів, виставок, презентацій, театральних вистав, виступів українських музикантів тощо

Освітній хаб “Донеччина”

Адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 8, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52 А

Телефон: (050) 293-95-15

Яку допомогу надають: організація освіти дітей і дорослих в умовах воєнного стану та створення умов для соціальної згуртованості учасників освітнього процесу Донеччини. Психологічна підтримка, заняття з української та англійської, участь у тренінгах, майстер-класах, воркшопах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди переїхали евакуйовані з Донеччини медзаклади.