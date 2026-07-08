По всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності ми зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.
Про гуманітарні штаби для переселенців з Донеччини Вільному радіо повідомили в департаменті соцзахисту Донецької ОДА у відповідь на інформаційний запит.
На сьогодні в різних містах України працюють 102 гуманітарних штаби. Ми зібрали їх усі на одній мапі та також створили окремі мапи для переселенців з кожної з громад нижче.
У більшості з цих центрів і штабів переселенці надається така допомога переселенцям з Донецької області: консультативні послуги, психологічну та гуманітарна підтримка. Нижче наводимо повний перелік усіх таких організацій.
Гуманітарні центри для переселенців з Донеччини: адреси, номери та види допомоги
Лиманська міська військова адміністрація
- Черкаська область, Корсунь-Шевченківський, вул. Благовісна, 43
Телефон: (099) 373-25-33
Графік роботи: понеділок – четвер 8.00 – 16.30, п’ятниця 08.00 – 15.30
Краматорська міська військова адміністрація
“Наш Краматорськ. Ми разом все подолаємо”
- Адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, 12
Телефон: (066) 599-03-67
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00, субота 09:00-15:00
- Адреса: м. Київ, вул. Завальна 1в (метро Осокорки)
Телефон: (050) 055-50-96
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00, субота 09:00-15:00
Яку допомогу надають: інформування, консультування, гуманітарна допомога
Центр підтримки ВПО Краматорського району “Ми Разом”
- Адреса: м. Полтава, вул. Ю. Матвійчука, 115
Дружківська міська військова адміністрація
Центр підтримки ВПО Дружківської міської територіальної громади:
- Адреса: Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53,
Телефон: (099) 427-99-17;
- Адреса: Одеса, вул. Троїцька, 45,
Телефон: (095) 636-52-19.
Графік роботи: понеділок – четвер 9.00-17.00, п’ятниця 9.00-16.00
Новодонецька селищна територіальна адміністрація
Центр підтримки ВПО Новодонецької територіальної громади:
- Адреса: Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53,
Телефони: (066) 706-66-32, (066) 024-61-00
Краматорська РДА (Краматорський район)
- Адреса: м. Дніпро, просп. Яворницького, 42
Телефони: (098) 230-77-03 (гаряча лінія для переселенців зі всього Краматорського району), (066) 284-67-95
Графік роботи: понеділок-субота 10:00-17:00
Яку допомогу надають: юридична та психологічна допомога, сімейний лікар (приймає кожного дня крім понеділка), лікар-акушер, безкоштовний мазок на онкомаркери для жінок, проведення освітніх, навчальних та мотиваційних заходів, допомога з гуманітарних питань тощо.
- Адреса: м. Полтава, вул. Ю. Матвійчука, 115
Телефон: (050) 873 16 96
Авдіївська міська військова адміністрація
Хаб “Авдіївка. Вільні люди. Так було, так буде”
- Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5
Телефони: (068) 030-45-07, (050) 959-22-14, (095) 600-40-26
Графік роботи: понеділок-четвер 08:00-17:00, субота 08:00-16:00
Яку допомогу надають: надання консультацій з соціальних питань; супровід при оформленні соціальних виплат; допомога в отриманні психологічної підтримки, видача гуманітарної допомоги
Гуманітарний хаб “Незламна Авдіївка”
Адреса: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Українська, 12
Телефон: (098) 797-20-16
Яку допомогу надають: гуманітарна, психологічна, соціальна підтримка
Гуманітарний хаб “ВПОраємось”
- Адреса: Київська область, Бровари, вул. Лагунової, 10
Телефон: (063) 374 66 90
- Адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Оборонців, 15
Телефон: (093) 802-58-25
- Адреса: Кривий Ріг, вул. Гетманська, 5
Телефон: (095) 60-34-307
- Адреса: Київ, вул. Будищанська, 4,
Телефон: (050) 223 42 37
- Адреса: Запоріжжя, вул. Сталеварів, 8,
Телефон: (066) 637 37 40
- Адреса: Кременчук, пр-т. Свободи, 130,
Телефон: (095) 249 48 88
- Адреса: Одеса, вул. Канатна, 83,
Телефон: (068) 211-29-86
Волноваська райдержадміністрація
- Адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 10
Телефон: (099) 451-28-58
Графік роботи: вівторок-субота, 09:00-16:00
- Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Нігояна, 77, каб. 4
Телефон: (066) 906-90-71
Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 09:00-15:00
- Адреса: м. Київ, Дарницький район, вул. Поліська, 28
Телефон: (093) 199-74-54
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00
- Адреса: м. Запоріжжя, пр-т Гоголя, 64
Телефон: (050) 703-94-27
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00
- Адреса: м. Київ, вул. Юрія Литвинського, 35
Телефон: (095) 349-54-19
Яку допомогу надають: видача та облік гуманітарної допомоги, видача одягу дорослим та дітям тощо.
- Центр підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”
Адреса: Одеса, вул. Косівська, 2Д
Телефон: (075) 352-50-01
Великоновосілківська селищна територіальна громада
Центр підтримки мешканців Великоновосілківської громади
- Адреса: м. Олександрія, просп. Соборний, 26
Телефон: (050) 884 06 48
Мирненська селищна територіальна громада
Гуманітарно-культурний хаб “Мирне серце Донеччини” Мирненської СВА
- Адреса: Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Тиха, 126
Телефон: (095) 130-29-60
Курахівська міська військова адміністрація
- Адреса: м. Дніпро, вул. Філософська, 39 А
Телефон: (095) 025-88-41
Графік роботи: понеділок-четвер 12:00-16:00 освітня локація, 10:00-12:00 адміністративна локація
Які послуги надають: освітні послуги, психологічна консультація, логопед
- Адреса: Дніпропетровська область, с. Слобожанське, вул. Виробнича, 23
Телефон: (066) 305- 61-62, (096) 868-67-06
Гродівська міська військова адміністрація
Центр підтримки ВПО Гродівської громади
- Адреса: Дніпро, вул. Воскресенська, 27
Телефон: (050) 634-70-79
Новогродівська міська військова адміністрація
- Адреса: Дніпропетровська область, Павлоград, вул. Лобановського, 10,
Телефони: (099) 278-18-05, (095) 352-62-51
Мар’їнська міська військова адміністрація
- Адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 38/2
Телефон: (099) 635 56 24
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-15:00
- Адреса: Жовті Води, бул. Хмельницького, 39
Телефон: (066) 085-71-53
Яку допомогу надають: надання інформаційної, консультативної та первинної правової допомоги, реєстрація на отримання гуманітарної допомоги (продуктових та гігієнічних наборів).
Покровська міська військова адміністрація
Гуманітарний хаб “Єднання”, графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Адреса: Львівська область, м. Шептицький, вул. Сокальська, 16
Телефон: (099) 156 35 66
- Адреса: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 128
Телефон: (099) 403-46-09
- Адреса: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 5, каб. 126
Телефон: (050) 524-85-23
- Адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Духновича, 2
Телефон: (068) 982-86-33
- Адреса: Дніпро, вул. Кавалерійська, 9
Телефон: (099) 269-70-55
- Адреса: Харків, вул. Дерев’янка, 46
Телефон: (095) 571-47-54
Яку допомогу надають: інформаційно-консультативна, гуманітарна допомога.
Гуманітарний Хаб Покровського району “Простір добра”
- Адреса: Кам’янське, вулиця Пузирьова, 21 А,
Телефон: (095) 116 08 95
Мирноградська міська військова адміністрація
Публічний простір підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади “З Мирноградом в серці”
- Адреса: Дніпро, вул. Воскресенська, 41 (каб. 106)
Телефон: (066) 578-10-07, (050) 648-15-19
Добропільська міська військова адміністрація
ХАБ “Добропільщина – сила єднання”
Адреса: Дніпро, вул. Воскресенська, 41
Телефони: (099) 214-12-25, (066) 867-16-17
Бахмутська районна державна адміністрація
- Адреса: м. Київ, вул. Юрія Литвинського, 35
Телефон: (099) 137-50-21
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-16:00
- Адреса: м. Дніпро, б. Слави, 46
Телефон: (066) 771-58-48
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00
- Адреса: м. Вінниця, вул. Космонавтів, 30, офіс 412
Телефон: (099) 137-51-75
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
- Адреса: м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна, 27
Телефон: (099) 137-51-19
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-17:00
Яку допомогу надають: консультативна допомога, гуманітарна допомога.
Світлодарська міська військова адміністрація
- Адреса: Полтава, вул. Гоголя, 7, офіс 105
Телефон: (095) 128-85-53
Яку допомогу надають: консультативна допомога, соціалізація переселенців.
Торецька міська військова адміністрація
Освітня локація
- Адреса: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 36, кімната 20
Телефон: (050) 220-79-28
Графік роботи: вівторок, п’ятниця, 14:00-17:00
Яку допомогу надають: освітні послуги, психологічна допомога, навчально-виховна діяльність, проведення заходів для дітей
- Адреса: Ірпінь, ул. Мечнікова, 118
Телефон: (099) 781-65-32
Яку допомогу пропонують: кімнати для розвитку дітей, психологічна допомога
Соціально-психологічний хаб “З Торецьком в серці”
- Адреса м. Черкаси, вул. Сінна, 20
Телефон: (095) 394-45-89
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-16:00
Яку допомогу надають: юридична допомога, допомога з користуванні застосунком “Дія” для людей похилого віку, психологічна, медична, гуманітарна допомога, заходи для дітей
Соціально-психологічні хаби Торецької громади
- Адреса: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 40 А, каб. 12
Телефон: (099) 224-31-02
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-16:00
- Адреса: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 2 А, каб. 7
Телефон: (097) 725-05-10
Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 08:00-18:00
- Адреса: м. Хмельницький, вул. Соборна, 9, третій поверх, каб. 302
Телефон: (099) 466 38 13
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-16:00
Центр підтримки мешканців Торецької громади
- Полтавська область, Кременчук, вул. Маслова, 8, (063) 546-76-87
Культурний простір Торецької громади
- Дніпро, просп. Лесі Українки, 55, (050) 611-04-38, (050) 930-63-22
Центр життєстійкості Торецької громади
- Київ, вул. Вишгородська, 67, (066) 456-71-70
Також від Торецької МВА в трьох містах медичні послуги надають лікарки:
- м. Хмельницький: (095) 464-84-64 Пец Лариса Миколаївна (сімейна лікарка)
- м. Київ: (050) 832-43-01 Шуріберко Юлія Станіславівна (психологиня)
- м. Дніпро: (099) 224-31-02 Міщенко Ірина Петрівна (сімейна лікарка)
Бахмутська міська військова адміністрація
Осередок підтримки мешканців Бахмутської громади “З Бахмутом у серці”
- Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 1б
Телефон: (093) 813-80-26
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00
Яку допомогу надають: безоплатна гуманітарна допомога, допомога з соціальними, адміністративними, юридичними питаннями, а також проведення різноманітних заходів для дітей та родин, творчі, корекційні заняття та інше
- Адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Хмельницького,23
Телефон: (095) 010-33-09
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00
- Адреса: м. Харків, вул. вул. Потебні, 11
Телефон: (066) 521 07 17
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00
- Адреса: м. Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, 8
Телефон: (095) 397 16 76
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 11:00-17:00
- Адреса: м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14 Б,
Телефон: (066) 618 52 17
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-16:00, у суботу та неділю проходять спортивні, культурні і освітні заходи
- Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 3
Телефон: (099) 428-96-44
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-16:00
- Адреса: м. Полтава, вул. Козака, 3А
Телефон: (099) 707-49-01
Telegram центру
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-14:00
Часовоярська міська військова адміністрація
- Центр допомоги переселенцям: Київ, вул. Сергія Набоки (Бажова, 9А)
Телефон: (050) 598-71-96.
Графік роботи: вівторок, четвер 10:00-15:00, неділя 12:00-16:00
- гуманітарний центр “Мій Часів Яр”: Кременчук, вул. Переяславська, 42,
Телефон: (066) 796-35-05
Удачненська військова адміністрація
- Адреса: Павлоград, Дніпровська, 172 Б
Телефон: (098) 314 16 08
Шахівська військова адміністрація
Координаційний центр надання допомоги ВПО Шахівської сільської ради “МИпоРяд”
- Адреса: Черкаська область, Золотоніський район, с. Кропивна, вул. Шкільна, 35
Телефон: (050) 015-04-48
Маріупольська територіальна громада
Центри “ЯМаріуполь”:
- м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 150а (посилання на телеграм центру тут), (050) 399-20-35;
- м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 10 (посилання на телеграм центру тут)
- м. Вінниця, вул. Соборна, 50 (посилання на телеграм центру тут), (096) 138-16-12;
- м. Київ, вул. Антоновича, 39 (посилання на телеграм центру тут), (050) 322-51-66
- м. Київ, вул. Гніздовського, 9, (096) 927-71-67
- м. Кропивницький, вул. Академіка Паученка, 41/26 (посилання на телеграм центру тут), (050) 819-91-12
- м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3а (посилання на телеграм центру тут), (050) 420 39-66, (050) 339-45-09;
- м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 12 (посилання на телеграм центру тут), (050) 346-44-21;
- м. Калуш, вул. Грушевського, 13 (посилання на телеграм центру тут), (068) 413-28-19, (050) 190-35-70;
- м. Одеса, Деволанівський узвіз, 12 (посилання на телеграм центру тут), (050) 344-41-35;
- м. Львів, Галицька площа, 15 (посилання на телеграм центру тут), (050) 819-92-44;
- м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 11 (посилання на телеграм центру тут), (050) 370-49-81;
- м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 52 (посилання на телеграм центру тут), (066) 310-78-92;
- м. Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9 (посилання на телеграм центру тут), (050) 420-39-66;
- м. Чернівці, Центральна площа, 1 (вхід з вулиці Івана Франка) (посилання на телеграм центру тут), (050) 405-63-14;
- м. Ужгород, вул. вул. Польова, 4 А (посилання на телеграм центру тут), (095) 270-55-48;
- м. Рівне, вул. Міцкевича, 5 (посилання на телеграм центру тут), (098) 235-96-43;
- Кам’янське, пр. Свободи, 15 (посилання на телеграм центру тут), (095) 346- 58-45;
- Кременчук, вул. Небесної сотні, 30А, 050 217 09 97;
- Житомир, вул. Київська, 86, 1, (050) 218-00-89;
- Полтава, вул. Симона Петлюри, (067) 345-15-55;
- м. Дніпро, вул. Лазаря Глоби,10, (050) 358-82-89
Яку допомогу надають: психологічна, медична, юридична та гуманітарна допомога
Побутові центри (“ЯМаріуполь. Турбота”):
- м. Одеса, вул. Пішонівська, З0а
- м. Київ, вул. Магнітогорська, 9
- м. Запоріжжя, проспект Соборний, 152
- м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 10
- м. Львів, вул. Замарстинівська, 120-б (вхід з вул. Липинського)
- м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 85
- м. Рівне, вул. Пластова, 27 (2 поверх)
Телефони: (050) 345-15-55, (067) 345-15-55
Яку допомогу надають: послуги стоматолога, перукаря, лікаря, пральня, кімната матері та дитини, швейні майстерні, дитячий простір
Маріупольська РДА
Центр підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу”
- Адреса: м. Львів, вул. Караджича, 29Б.
Телефон: (067) 189-00-07, (096) 662-09-60.
- Адреса: м. Київ, вул. Преображенська, 25,
Телефон: (099) 213 22 58
- Адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, 6,
Телефон: (098) 501 76 77
Яку допомогу надають: психологічна, медична, юридична, гуманітарна.
Комарська селищна військова адміністрація
Гуманітарний хаб “Добро в долонях”
- Адреса: Дніпропетровська область, селище Покровське, вул. Д. Яворницького, 128
Телефон: (068) 914-54-22
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 08:00-14:00
Які послуги надають: первинна правова допомога, консультаційні послуги, допомога у працевлаштуванні, психологічна допомога, гуманітарна допомога
Центр підтримки ВПО Комарської громади
- Адреса: Синельникове, вул, Каштанова, 27 А,
Телефон: (066) 093-53-36
Очеретинська селищна військова адміністрація
- Адреса: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, п-т Конституції, 30, офіс 103
Телефон: (050) 754-19-31
Яку допомогу надають: інформаційна, психологічна, консультативна, правова, гуманітарна, медична
- Адреса: Дніпропетровська область, Павлоград, вул. Повстання, 1А
Телефон: (099) 719-09-08, (099) 719-09-07, (050) 950-32-57
Соледарська міська військова адміністрація
- Адреса: м. Дніпро, просп. Героїв, 30 Д
Телефон: (050) 065-40-04
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00
- Адреса: м. Київ, вул. Бориславська, 72/3
Телефон: (095) 463-06-57
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10:00-15:00
- Адреса: м. Черкаси, вул. Сінна, 20
Телефон: (050) 980-98-14
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 09:00-16:00
Які послуги надають: гуманітарна, соціальна, медична, психологічна підтримка
Селидівська міська військова адміністрація
Центр підтримки ВПО “Селидове.UA”:
- Адреса: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30 А,
- Адреса: Дніпропетровська область, Кам’янське, Вул. В. Стуса, 15 Б,
- Адреса: Волинська область, Нововолинськ, бул. Шевченка, 7
Телефон: 0 800 33 64 54
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Донецька облдержадміністрація
“СпівДія-Хаб. Донецька область”
- Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 5
Телефон: (099) 431-74-37
Яку допомогу надають: гуманітарна допомога
“Культурний хаб Донеччина”
- Адреса: м. Київ, проспект Оболонський, 21б
Телефон: (050) 806-12-26
Яку допомогу надають: проведення мистецьких заходів та кінопоказів, семінарів, тренінгів, культурно-мистецьких акцій, майстер-класів, виставок, презентацій, театральних вистав, виступів українських музикантів тощо
Освітній хаб “Донеччина”
- Адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 8, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52 А
Телефон: (050) 293-95-15
Яку допомогу надають: організація освіти дітей і дорослих в умовах воєнного стану та створення умов для соціальної згуртованості учасників освітнього процесу Донеччини. Психологічна підтримка, заняття з української та англійської, участь у тренінгах, майстер-класах, воркшопах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди переїхали евакуйовані з Донеччини медзаклади.