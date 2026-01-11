Соціальна підтримка. Ілюстративне фото: Depositphotos

У першій декаді січня в Кропивницькому почне роботу Центр соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Над його запуском працювали місцева влада Новодонецька Дружківки та Краматорська.

Про це повідомляє Новодонецька селищна військова адміністрація на сторінці у Facebook.

У центрі переселенці зможуть отримати гуманітарну допомогу, а також безоплатні консультації юриста, психолога та соціального працівника. Фахівці допомагатимуть із соціальними питаннями та надаватимуть необхідні роз’яснення.

Окрему увагу приділятимуть дітям: для них організують заняття з арттерапії, розваги з аніматорами та чаювання.

Центр працюватиме за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 066 024 61 00.

