Підтримайте Вільне Радіо
Лиманська міська військова адміністрація у понеділок, 12 січня, проведе пряму лінію з громадянами. Дзвінки від жителів громади прийматиме начальник ВА Олександр Журавльов. На запитання він відповідатиме протягом однієї години.
Це анонсували на Facebook сторінці Лиманської міської військової адміністрації.
У понеділок, 12 січня, з 15:00 до 16:00 відбудеться пряма лінія з начальником Лиманська міська військова адміністрація Олександром Журавльовим.
Мешканці громади зможуть поставити запитання, озвучити проблеми та пропозиції телефоном +38 (093) 612-76-93.
У МВА також повідомили, що протягом тижня планують і інші прямі лінії з керівництвом адміністрації та виконкому:
Номери телефонів для кожної з наступних прямих ліній повідомлять окремо напередодні.
Нагадаємо, у Черкасах з 16 по 18 лютого проведуть школу “Молодіжне стратегування Донеччини”. Захід безкоштовний, але кількість місць обмежена. Тому необхідно попередньо зареєструватися.