Голова Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов, фото надане Вільному радіо пресслужбою Лиманської ВА

Лиманська міська військова адміністрація у понеділок, 12 січня, проведе пряму лінію з громадянами. Дзвінки від жителів громади прийматиме начальник ВА Олександр Журавльов. На запитання він відповідатиме протягом однієї години.

Це анонсували на Facebook сторінці Лиманської міської військової адміністрації.

У понеділок, 12 січня, з 15:00 до 16:00 відбудеться пряма лінія з начальником Лиманська міська військова адміністрація Олександром Журавльовим.

Мешканці громади зможуть поставити запитання, озвучити проблеми та пропозиції телефоном +38 (093) 612-76-93.

У МВА також повідомили, що протягом тижня планують і інші прямі лінії з керівництвом адміністрації та виконкому:

вівторок (15:00–16:00) — заступник начальника МВА Олексій Мікулін;

середа (15:00–16:00) — заступниця міського голови Олена Муравльова;

четвер (15:00–16:00) — заступниця міського голови Юлія Рибалко;

п’ятниця (14:00–15:00) — заступниця міського голови Надія Авдєєнко.

Номери телефонів для кожної з наступних прямих ліній повідомлять окремо напередодні.

