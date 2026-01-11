Молодіжне стратегування. Ілюстративне фото: Depositphotos

16-18 лютого 2026 року у Черкасах відбудеться триденна школа “Молодіжне стратегування Донеччини”. Організатори запрошують долучитися активну молодь Донецької області. Захід безкоштовний, але кількість місць обмежена. Тому необхідно попередньо зареєструватися.

Про це повідомили організатори заходу ГО “Країна вільних людей”.

Участь у школі безкоштовна: організатори компенсують проживання, харчування та логістичні витрати на проїзд — з місця проживання до локації заходу і назад (у межах вартості автобусного квитка або залізничного купе). До участі запрошують молодь віком від 18 до 35 років.

Учасникам обіцяють офлайн-формат, роботу в команді, нетворкінг і нові знайомства.

Організатори наголошують, що кількість місць обмежена. Для участі необхідно попередньо зареєструватися — форму відкрили онлайн.

Програма школи передбачає вісім інтенсивних сесій, присвячених роботі державних інституцій, стратегічному плануванню, взаємодії з громадами та відновленню регіону. Учасники також опановуватимуть практичні інструменти — фасилітацію, дизайн-мислення та ефективну комунікацію.

